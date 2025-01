Chi è Alessia Spidalieri, la pacchista della Sicilia di Affari Tuoi che ha vinto 50mila euro

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Alessia Spidalieri è la 35enne messinese che ha vinto 50mila euro nella puntata di Affari Tuoi del 23 gennaio. La donna ha giocato la partita insieme al marito Pietro con il pacco numero 11, che poi ha cambiato con il numero 17. Pur essendo stata sfortunata in entrambi i casi, visto che contenevano 100 euro e l'arancino. Poi, alla Regione Fortunata, Alessia ha puntato sulla Toscana e ha vinto 50mila euro. Nella vita, la ragazza fa la content creator e vanta profili molto seguiti sia su Instagram che TikTok. Ha anche preso parte a due film: Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani e Il ladro di stelle cadenti di Francisco Saia.

Chi è Alessia Spidalieri: il lavoro da content creator e la carriera al cinema

Molto attiva su Instagram e TikTok, dove conta rispettivamente 55mila e 358mila followers, la 35enne ha consolidato nel tempo la sua popolarità realizzando video basati sulla tecnica del lip sync. Questa particolare modalità di recitazione prevede l’uso dell’audio originale di una registrazione, interpretato attraverso l’espressività e la mimica facciale. Per lei, recitare non è semplicemente un passatempo o una passione, ma ha rappresentato un trampolino verso il cinema. La siciliana, infatti, ha recitato in pellicole come Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani e Il ladro di stelle cadenti di Francisco Saia.

In un’intervista alla Gazzetta del Sud, rilasciata qualche mese prima della sua partecipazione ad Affari Tuoi, la 35enne ha affrontato con fermezza il tema delle critiche sui social: "I commenti negativi mi hanno spinto a credere nel mio progetto e a non arrendermi mai. I social sono un’arma a doppio taglio: da un lato offrono opportunità di lavoro, ci consentono di connetterci con il mondo e di regalare sorrisi; dall’altro, espongono a critiche, messaggi velenosi e a una forma di odio che si manifesta sotto l’anonimato della tastiera", ha detto.

La partita di Alessia ad Affari Tuoi

Dopo aver aperto molti rossi tra i primi sei pacchi, Stefano De Martino ha preso il cornetto che la coppia aveva portato in studio e lo ha lanciato: "È scaduto, sciò sciò ciucciuè". Il dottore le ha offerto il cambio, ma Alessia e Pietro lo hanno rifiutato. Nei pacchi seguenti hanno pescato 20 euro, 500 euro e 300mila euro e il dottore le ha offerto 6mila euro, che la ragazza ha rifiutato. I sei pacchi seguenti, purtroppo, hanno peggiorato la situazione e, dopo aver cambiato il suo pacco col numero 17, le cose non sono andate meglio. Alla Regione fortunata, oerò, ha scelto la Toscana e ha vinto 50mila euro.