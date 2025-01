video suggerito

Affari Tuoi, Greta vince ed elogia Stefano De Martino davanti al fidanzato: "Sei un bello che balla" Nella partita di Affari Tuoi in onda martedì 7 gennaio, Greta e Francesco portano a casa 15mila euro. A pochi minuti dal termine della partita, la concorrente ne approfitta per complimentarsi con Stefano De Martino: "Le mie amiche mi hanno detto che la vera vincita è conoscere te".

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 7 gennaio gioca Greta dalla Toscana con il pacco numero 20. La concorrente è accompagnata dal suo fidanzato Francesco, entrambi geologi, si sono conosciuti all'Università e stanno insieme da otto anni. "Dato che il biglietto della lotteria non c'è più lo sostituiremo con una specialità per ogni regione. Oggi offriamo 1kg di fiorentina" annuncia Stefano De Martino prima che Thanat faccia il suo ingresso con la pietanza.

La partita di Greta e Francesco

La partita non inizia nel migliore dei modi, addio ai 5mila e 100mila euro. A salvare la situazione, il mantra del conduttore intonato in studio "ora tu mi trovi un pacco blu", nei due pacchi successivi infatti ci sono 500 e 100 euro. "Vorrei sapere proprio chi ha pescato il pacco con la fiorentina" si chiede De Martino. Dopo i primi sei tiri, vanno via anche 50mila e 10 euro. "Una coppia di geologi, Geo&Geo" scherza il padrone di casa al telefono con il Dottore, che offre ai due 30mila euro. I concorrenti rifiutano e poco dopo perdono solo 200 e 1 euro. Greta e Francesco dicono di no al cambio proposto dal Dottore e vanno avanti: "Ci affidiamo al destino". Subito dopo, la coppia apre il pacco della Sardegna e perde 200mila euro. Francesco trita per la seconda volta l'assegno da 30mila euro offerto dal Dottore e nel tiro successivo lui e la sua compagna vedono sfumare i 75mila euro. La coppia accetta il cambio e opta per il pacco numero 5. Ottima scelta per i concorrenti, che avevano pescato 0 euro.

Il finale di Greta e Francesco

Nelle battute finali della partita, Greta e Francesco perdono 10mila euro e rifiutano l'ennesimo cambio. Quando anche i 300mila euro vanno via, in gioco rimane un unico pacco rosso da 15mila euro. Per due tiri il Dottore offre poco più di duemila euro, ma i due rifiutano. Ad aggiudicarsi la fiorentina è la Valle d'Aosta. La coppia, quando rimangono solo 15mila e 5euro, sceglie di giocare fino in fondo. A questo punto il Dottore propone l'ultimo cambio, rifiutato, e Greta ne approfitta per chiedere uno spazio per ringraziare i compagni di avventura del game show: "Grazie per tutto quello che non si vede ed è dietro le quinte, grazie agli amici pacchisti. Stefano, farò una battuta, volevo dirti che sei un bello che balla. Saluto le mie amiche che, quando hanno scoperto che sarei venuta ad Affari tuoi, mi hanno detto che la vera vincita è conoscere te". Francesco, dopo le parole della sua fidanzata, tranquillizza il conduttore: "Non me la prendo". I due tornano a casa con 15mila euro.