Affari tuoi del 1 febbraio, Chiara accetta l’offerta del Dottore ma sbaglia: nel suo pacco c’erano 300mila euro Il racconto della puntata di sabato 1 febbraio di Affari Tuoi, in onda su Rai1 dalle 20.40. A giocare Chiara (detta Chiarina) dalla regione Toscana insieme alla mamma Donatella. La concorrente ha accettato l’offerta del Dottore di 35mila euro, ma il suo pacco ne conteneva 300mila. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di Affari tuoi di sabato 1 febbraio, in onda dalle ore 20.40 su Rai1, gioca Chiara (detta Chiarina) dalla regione Toscana. Con la conduzione di Stefano De Martino e le offerte del Dottore Pasquale Romano, la concorrente ha cercato di portarsi a casa il montepremi massimo di 300mila euro. Ad accompagnarla la mamma Donatella. Dopo un cambio pacco (ha lasciato il numero 14 per il 5), ha accettato l'offerta di 35mila euro. Nel suo pacco, però, ce ne erano 300mila.

La storia della concorrente Chiara, accompagnata dalla madre Donatella

Chiara viene dalla Toscana, in particolare dalla città di Quarrata, in provincia di Pistoia. "Tutti mi chiamano Chiarina fin da quando sono piccola", ha spiegato a proposito del suo soprannome. La concorrente lavora come commessa in un negozio di calzature e accessori. "Abbiamo una passione in comune, la danza. Ho iniziato a 3 anni, mi sono avvicinata all'hip hop e alla danza classica. Poi per un infortunio ho dovuto smettere", ha spiegato a Stefano De Martino. Chiara gioca insieme alla mamma Donatella, attualmente in pensione. Il pacco, con cui cercherà di portare a casa il montepremi più alto, è il numero 14.

La partita di Chiara ad Affari Tuoi nella puntata del 1 febbraio

La partita di Chiara inizia con l'eliminazione di un pacco rosso dal valore di 15mila euro. Nei primi tiri prosegue poi con 100euro, 5mila euro, 20euro, 10 cantuccini (piatto speciale della serata in onore della sua regione) e 75 euro. Arriva la prima offerta del Dottore, che propone alla concorrente un'offerta di 40mila euro. "Direi di andare avanti, ho ancora il podio e tutto il resto. Ringraziamo, ma rifiutiamo", ha detto Chiara in accordo con la mamma.

Il gioco continua poi con un tiro sfortunato per la concorrente, che elimina il pacco contenente 200mila euro. Via anche 20 euro e i 50mila. Il Dottore propone un cambio pacco, ma Chiara rifiuta. Eliminati i 200mila euro e anche i 30mila, De Martino sprona la ragazza a trovare pacco blu. Ma così non avviene e purtroppo apre quello contenente 20mila euro. Il Dottore torna a fare un'offerta, questa volta dal valore di 22mila euro. "Si va avanti", dice mamma Donatella. E Chiara è d'accordo: rifiuta e va avanti. Finalmente il blu arriva con 1 euro, ma il Dottore propone un cambio pacco. Lupo le consiglia di accettare e Chiara accetta e prende il numero 5.

Il finale della partita di Chiara: accetta l'offerta di 35mila

Dopo aver cambiato pacco, Chiara apre quello che aveva scelto a inizio partita e scopre che conteneva 500 euro. Il Dottore offre alla concorrente prima 35mila euro, poi 25mila e di nuovo 35mila. La concorrente accetta questa ultima offerta, dopo aver aperto i pacchi che contenevano 75mila euro e 50euro. I tre rimasti erano i numeri 9, 11, e 17, che hanno tutti un significato speciale per Chiara: "Il 9 è il mio nipotino, 11 la mia nipotina, il 17 è il numero civico dove devo tornare a stare con Stefano, il mio sogno è ristrutturare casa. Il 5 è il nonno Raffaello perché una sera mi è venuto in sogno e mi ha scritto il 55. Me li sono ricordati. Lui era fortunato". I pacchi in questione contenevano rispettivamente 10mila euro, 0 euro e 200 euro. Il pacco di Chiara ne conteneva 300mila.