Giulia ad Affari Tuoi: “Da piccola me ne andai in Australia, ma il viaggio più bello è con mio figlio” Giulia della Regione Lombardia ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi questa sera: ha accettato 60mila euro, ma il suo pacco conteneva 200mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 8 gennaio, Giulia della Regione Lombardia. Impiegata contabile, ha giocato accompagnata dal compagno Stefano, imprenditore agricolo e papà di suo figlio Vittorio di 1 anno e mezzo. Al posto dei 5 euro, nel tabellone della pacchista è comparso il "risotto", presentato in studio da Thanat. Dopo una partita ben ragionata, Giulia e Stefano sono tornati a casa con 60mila euro grazie all'offerta del dottore: nel loro pacco, però, c'erano 200mila euro.

La partita di Giulia ad Affari Tuoi

I primi tiri chiamati da Giulia hanno eliminato diverse cifre blu, poi 30mila euro, 75 mila euro. Il dottore ha allora fatto la sua prima offerta, 40mila euro. "Il tabellone è ancora molto bello, quindi ringraziamo e rifiutiamo l'offerta", le parole della concorrente prima di tritare l'assegno. I successivi tre tiri hanno eliminato tre cifre blu e allora il dottore ha proposto il cambio. Giulia, però, ha deciso di proseguire il gioco con il suo pacco, il numero 18. Eliminato il risotto, 10mila euro e 15 mila euro, la concorrente ha raccontato: "Io sono l'eterna indecisa, poi se mi decido parto. Dalla sera alla mattina decisi di partire per l'Australia, sono fatta così. Dissi "Ciao genitori, me ne vado in Australia". Ci metto un po', però poi le faccio grosse". Subito dopo il dottore le ha offerto 50mila euro. "Sono tanti, ma rifiutiamo", le parole prima di tritare il sostanzioso assegno. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 20mila euro, poi il dottore le ha proposto il cambio, di nuovo rifiutato. Poi ha eliminato dal tabellone 300mila euro e 50mila euro. Il dottore, per questo motivo, le ha offerto 36mila euro: "Puntiamo ai 100mila o ai 200mila, rifiutiamo", la risposta prima di eliminare dal tabellone 100 euro.

Il finale di Giulia

Rimasta con un blu (0 euro), poi 5mila, 100mila e 200mila euro, il dottore le ha offerto 60mila euro. "Lui mi sprona in tutto, mi dà quell'appiglio in più per buttarmi. Lui è la mia parte razionale, da 5 anni è diventato tutto per me. Spesso lo ascolto. 60mila euro sono tanti, faccio una pazzia? In Australia fu un bellissimo viaggio, il viaggio più bello della mia vita è il mio bambino. Spero di non pentirmi, rifiuto e vado avanti", le parole prima di tritare l'assegno. "Mi fido di Stefano" ha continuato prima di aprire il terzultimo pacco rimasto in gioco. Eliminati 100mila euro, il dottore le ha offerto 40mila euro: "Rifiuto l'offerta, è da folli", le parole prima di dare via l'ennesimo assegno. Eliminati i 5mila euro, è arrivata in finale con 0 euro e 200mila euro. Il dottore ha fatto la sua ultima offerta, 60mila euro. "Siamo alla fine, posso dire che il 18 è il giorno in cui è morto mio suocero, invece il 6 è il numero di nostro figlio Vittorio. Così è difficile. Sarebbe da folli rifiutarli, da incoscienti" ha commentato Giulia durante il ragionamento, prima di accettare l'offerta: "Chi troppo vuole, nulla stringe". Il suo pacco conteneva 200mila euro.