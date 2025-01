video suggerito

Affari tuoi, nella puntata di giovedì 23 gennaio Alessia vince 50mila euro dopo il rito di De Martino: “Sciò sciò ciucciuè” La puntata di Affari tuoi in onda giovedì 23 gennaio. La partita di Alessia, concorrente della Sicilia, inizialmente è stata sfortunata. Il Dottore Pasquale Romano ha offerto solo 6mila euro perché i pacchi più ricchi sono usciti di scena subito. Stefano De Martino, esasperato, ha lanciato il cornetto portafortuna della pacchista: “Sciò sciò ciucciuè”. E alla Regione Fortunata, il colpo di scena. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 23 gennaio alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Alessia per la regione Sicilia. Si è fatta accompagnare dal marito Pietro. La concorrente ha pescato il pacco numero 11, che poi ha cambiato con il pacco numero 17. In entrambi i casi è stata decisamente sfortunata. Il primo conteneva 100 euro, il secondo l'arancino. Nel programma condotto da Stefano De Martino, il dottore Pasquale Romano ha offerto solo 6mila euro perché i pacchi più ricchi sono usciti di scena sin da subito. Insomma, la partita sembrava ormai finita nel peggiore dei modi. Poi, la Regione Fortunata. Alessia ha puntato sulla Toscana e ha vinto 50mila euro.

Chi è Alessia, la storia della concorrente della Sicilia e del marito Pietro

Alessia è la concorrente della Sicilia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 23 gennaio. Abita a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). La pacchista ha precisato: "In realtà vengo da Villafranca Tirrena, lo dico altrimenti potrei non tornare più al mio paese. Da sposata mi sono trasferita a Barcellona Pozzo di Gotto dove ho iniziato a creare contenuti digitali per le aziende. Ci credo nonostante sia una sfida in Sicilia". Si è fatta accompagnare dal marito Pietro. Alessia ha raccontato la loro storia d'amore spiegando che all'inizio l'uomo era "indisciplinato". De Martino non si è trattenuto: "Sono fan degli indisciplinati". La pacchista ha continuato nel suo racconto:

L'ho educato, era indisciplinato. Veniva da 10 anni di singletudine. Uscivamo e guardava le altre, una cosa di una e una cosa dell'altra. Al primo appuntamento stavamo seduti a tavola e lui era interessato più alla cameriera che a me.

Pietro ha ironizzato: "Guardavo il servizio" e Stefano De Martino: "Il servizio è importante".

Affari tuoi, la partita di Alessia nella puntata del 23 gennaio

Affari tuoi, Stefano De Martino lancia il cornetto portafortuna di Alessia

I primi sei pacchi aperti da Alessia contenevano 100mila euro, 75mila euro, 5 euro, 200mila euro. A questo punto, Stefano De Martino ha preso il cornetto che la coppia aveva portato in studio e lo ha lanciato: "È scaduto, sciò sciò ciucciuè". Nei due pacchi aperti subito dopo c'erano 20mila euro e 10 euro. Il dottore ha offerto il cambio. Alessia e Pietro hanno rifiutato il cambio. Nei pacchi seguenti hanno pescato 20 euro, 500 euro e 300mila euro. Il dottore ha offerto 6mila euro in cambio di sei tiri. Alessia ha rifiutato l'offerta. I sei pacchi seguenti, purtroppo, hanno peggiorato la situazione. Alessia ha pescato quelli contenenti 50mila euro, 75 euro, 10mila euro, 0 euro, 30mila euro, 5mila euro. La concorrente ha commentato: "Siamo fortunati in amore, sicuramente non nel gioco". Il dottore ha offerto il cambio e la coppia ha accettato, ha preso il pacco numero 17. Il pacco numero 11, aperto subito dopo, conteneva 100 euro. Il pacco numero 17 l'arancino. Alessia ha tentato la fortuna con la Regione Fortunata. Ha puntato sulla Puglia per 100mila euro, ma non era la risposta giusta. Così, ha scelto la Toscana per 50mila euro. La regione era quella giusta, la concorrente si è portata a casa 50mila euro.