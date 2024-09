video suggerito

Come partecipare ad Affari Tuoi: regolamento e requisiti per diventare concorrente Il 2 settembre ha inizio la nuova stagione di Affari Tuoi, game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Le selezioni per poter partecipare sono state avviate già lo scorso luglio ma in alcuni casi si protrarranno fino a fine mese. Tutto quello che c’è da sapere per poter partecipare al programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La nuova edizione di Affari Tuoi, il game di show di Rai1 condotto quest'anno da Stefano De Martino, ha inizio il 2 settembre, nella ri-confermata location del Teatro delle Vittorie, a Roma. Le selezioni per partecipare al programma sono già iniziate lo scorso luglio, ma si protrarranno fino a fine settembre. A gestire i casting sarà la casa di produzione della trasmissione cult dell'access prime time, Endemol Shine Italy, seguendo dei criteri ben precisi di partecipazione, spiegati nel dettaglio anche sul sito Rai dedicato.

Come partecipare ai casting di Affari Tuoi 2024

Come spiegato sul sito ufficiale della Rai, le modalità di iscrizione sono sostanzialmente due:

chiamare al numero di telefono 06.45789191

visitare il sito www.giocherai.it e cliccando sulla sezione "Giochi in studio", selezionando il gioco in questione e compilando l’apposito form online.

La raccolta delle candidature per poter partecipare al programma è attiva sia via web, dal lunedì alla domenica, ma anche sul sito sopraindicato. Se per tutte le regioni italiane, il periodo per le candidature rientrava nella fascia dal 24/07/2024 al 31/08/2024, per il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta si potrà presentare domanda dal 1/09/2024 al 30/09/2024.

Bisogna però precisare che i periodi indicati potrebbero essere prorogati qualora le candidature giunte alla redazione non fossero sufficienti a consentire la scelta dei concorrenti che prenderanno parte al programma. Al contrario, se le candidature fossero in eccedenza o si fosse già arrivati all'individuazione dei partecipanti, i casting potrebbero subire una chiusura anticipata. In entrambi i casi la notizia verrà resa pubblicata sul sito www.endemolshine.it e www.rai.it

Chi può candidarsi: i requisiti e il regolamento

Per poter partecipare ad Affari Tuoi sono necessari alcuni requisiti fondamentali. Per coprire il ruolo di "pacchisti" bisogna essere maggiorenni e, poiché il format richiede la presenza di un partner, è necessario fare il nome anche della persona prescelta. Per tutte le informazioni relative al programma tv è possibile consultare il regolamento, disponibile sul sito della Rai nell'apposita sezione. Non possono partecipare al Programma in qualità di concorrenti:

i dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI e delle società del Gruppo e della EndemolShine Italy e rispettive società controllate e/o collegate e/o appartenenti al medesimo gruppo societario, nonché le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati;

i minorenni;

coloro che hanno già preso parte ad altre edizioni del Programma "Affari Tuoi", sia puntate speciali di prime time che puntate access prime time;

coloro che abbiano partecipato in qualità di concorrente a trasmissioni televisive, anche di altre reti e/o altre emittenti, con decorrenza Gennaio 2022;

coloro che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

coloro i quali abbiano cause di incompatibilità e/o di impedimento (per causa di incompatibilità s’intende la sussistenza anche di una sola delle situazioni indicate al punto precedente; per causa di impedimento s’intende qualsiasi evento e/o situazione oggettiva che sia in contrasto con i tempi e le modalità di realizzazione del Programma

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti di Affari tuoi

Le modalità di selezione prevede una prima fase in cui l'aspirante concorrente sarà contattato telefonicamente. In questa prima intervista telefonica, il candidato dovrà:

presentarsi, fornendo una breve descrizione di sé, relative a lavoro, interessi, sulla composizione del proprio nucleo famigliare/affettivo;

fornire informazioni sulla propria regione di nascita e/o regione di residenza, ai fini dell’assegnazione di una specifica regione della quale il candidato sarà rappresentante, per partecipare al programma

La seconda fase consiste in un provino video-registrato, sempre che dopo l'intervista telefonica i candidati siano risultati in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare al programma. Dopo il provino, poi, la redazione sceglierà i concorrenti che prenderanno parte allo show. Si terrà conto, in particolar moro, dei seguenti elementi: capacità di rappresentare la propria regione; capacità comunicativa e del proprio modo di esprimersi; composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo da cui è stata individuata la figura del partner; telegenia; bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto e quello del nucleo famigliare/affettivo.

Dove si fanno i provini per Affari tuoi

Il luogo designato per i provini di "Affari Tuoi” è il Teatro delle Vittorie a Roma, dove d'altra parte, andrà in onda la trasmissione. Tuttavia, a discrezione di EndemolShine Italy, il casting potrebbe svolgersi da remoto, con modalità on line che saranno comunicate per tempo ai candidati.