Thanat Pagliani deluso da Valentina Brighindi dopo la partita ad Affari Tuoi: "Neanche un saluto" Thanat Pagliani ha risposto alle curiosità dei suoi follower su Instagram. Il volto protagonista di ogni puntata di Affari Tuoi ha commentato l'addio al programma di Valentina Brighindi, pacchista della quale si invaghì. "Neanche un saluto, poteva nascere un'amicizia", le parole.

A cura di Gaia Martino

Thanat Pagliani ha risposto alle curiosità dei suoi follower di Instagram. Il celebre volto di Affari Tuoi diventato ormai protagonista di ogni puntata in access prime time su Rai 1, ha rivelato di esserci rimasto male per non essere stato ricambiato sui social da Valentina Brighindi, ex pacchista del Lazio a cui ha spesso dedicato poesie d'amore. La giovane non ha mai ricambiato il suo interesse e dopo aver giocato la sua partita – andata in onda il 10 gennaio – sarebbe andata via senza neanche un saluto.

Le parole di Thanat Pagliani

Alla domanda di un follower che gli ha chiesto come fosse andata a finire con Valentina Brighindi, Thanat Pagliani ha risposto: "Neanche mi ha ricambiato il follow o mi ha scritto per un semplice saluto. Capisco che era già impegnata, ma almeno poteva nascere un'amicizia con tutte le poesie che le ho dedicato". Il protagonista di Affari Tuoi, chiamato in ogni puntata al centro dello studio per presentare il pacco speciale dedicato alla regione in gioco, ha continuato: "So che è diventata una tik toker per non parlare che ha un sacco di follower su Instagram come un'influencer. Buon per lei". Dopo l'addio di Valentina Brighindi al programma, sono arrivate nuove pacchiste e alcune di loro avrebbero già attirato la sua attenzione. Thanat ha scritto nelle stories:

Oltre a Valentina, mi piaceva Melissa del Veneto oppure Giada del Friuli Venezia Giulia. Di quelle attuali, non dico chi mi piace perché alcune mi seguono e mi imbarazzerebbe che vedessero la mia risposta. Irene della Valle d'Aosta, molto carina e ha l'aria di essere simpatica.

Thanat sulla sua vita privata: "Mi sentivo con una donna conosciuta nel pubblico"

Thanat Pagliani ha risposto inoltre a una domanda sulla sua vita sentimentale. Ha rivelato di aver frequentato per poco una donna conosciuta nel pubblico di Affari Tuoi: "Mi sentivo con una donna conosciuta nel pubblico, ci sono uscito un paio di volte. Mi ha spezzato il cuore quando mi ha risposto dopo cinque giorni al mio messaggio. Avevamo molti interessi in comune, ora non sono legato sentimentalmente a nessuno ma se qualcuno vuole farsi avanti faccia pure. L'importante è che ami il cinema e Harry Potter", le parole.