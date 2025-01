video suggerito

Ad Affari Tuoi Valentina dà il due di picche a Thanat e perde 300mila euro: “Ero convinta di averli” Nella puntata di Affari Tuoi in onda venerdì 10 gennaio ha giocato Valentina accompagnata dal padre Antonello. Nel corso della partita, fatta di alti e bassi, Stefano De Martino ha tirato in ballo più volte “la cotta” di Thanat per la concorrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda venerdì 10 gennaio, gioca con il pacco numero 19 Valentina, "l'amore di Thant", dal Lazio. A inizio puntata, però, chiarisce: "Mi dispiace dare una doccia fredda a Thanat, ma sono fidanzata con Federico". Ad accompagnarla c'è suo padre Antonello, che aggiunge: "Sto tenendo d'occhio Thanat".

La partita di Valentina e Antonello

Il primo pacco aperto da Valentina contiene solo 5 euro, poco dopo però vanno via prima 20mila, poi 100mila euro. Alti e bassi, subito dopo sfumano l'uno dopo l'altro: 50, 30mila e 20 euro. La prima offerta della serata è di 39mila euro ma padre e i figlia non accettano. Festa in studio, via solo 100 e 200 euro. Nell'ultimo tiro prima della telefonata del Dottore, via 10mila euro. Valentina e Antonello rifiutano il cambio. Nei tre tiri successivi perdono: 1, 50mila e 15mila euro. I due concorrenti rifiutano i 49mila euro del Dottore. Valentina pesca 75mila e rifiuta di cambiare il proprio pacco. Thanat dedica un'ultima poesia al suo love interest e Stefano De Martino scherza: "C'è un accordo tra Antonello e Thant, se vincono i 300mila euro gli concede di fare una passeggiata con sua figlia". Il simpatico siparietto dura poco, doccia fredda quando vanno via 200mila euro.

Il finale di Valentina e Antonello

Nelle battute finali della partita, Valentina decide di tritare l'assegno da 22mila euro. Nei tiri successivi vanno via 200 euro e 75 euro. In gioco 0 euro, l'amatriciana, 5mila o 300mila euro. "O tutto o niente" commenta la concorrente. L'ultimo tiro vale 28mila euro, ma i due non accettano la cifra proposta dal Dottore. Stefano De Martino si lancia nel consueto balletto all'apertura del pacco contente lo 0. Anche l'offerta da 39mila euro viene rifiutata, Valentina spiega: "È tosta ma penso di avere 300mila euro". Il padre non è d'accordo con sua figlia: "Non aprirei il pacco numero 13". Aveva ragione, nel pacco c'erano proprio 300mila euro. I due finiscono alla Regione Fortunata e scoprono che nel loro pacco avevano l'amatriciana. "È colpa di Thanat, l'ha messa lui lì" scherza De Martino.

Dimezzato il montepremi da 100mila euro, falliscono anche al secondo tentativo alla Regione Fortunata: non era l'Emilia Romagna ma il Veneto. "Stasera l'amatriciana ci è rimasta sullo stomaco" commenta il conduttore. E indicando Thanat, conclude: "Sfortunata nel gioco, fortunata in amore".