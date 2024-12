video suggerito

Chi è Valentina Brighindi, la pacchista del Lazio di Affari Tuoi che ha fatto innamorare Thanat Valentina Brighindi è la pacchista della Regione Lazio ad Affari Tuoi che ha fatto innamorare Thanat Pagliani. Di Frosinone, ha ricevuto una dedica durante la partita del 30 dicembre 2024 dall'”analista” del game show di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Si chiama Valentina Brighindi la pacchista della Regione Lazio ad Affari Tuoi che ha catturato l'attenzione per la sua bellezza sin dalla prima puntata che l'ha vista dietro al tradizionale bancone dei concorrenti. Originaria di Frosinone, ha fatto innamorare Thanat Pagliani, "l'analista" del programma accanto a Lupo spesso interrogato da Stefano De Martino durante le partite. Proprio il conduttore ha fatto da cupido e ha permesso a Thanat di dichiararsi alla concorrente. Nella puntata di lunedì 30 dicembre, l'ultima del 2024, per Valentina è arrivata anche una dedica: "A te che mi hai spaccato il cuore".

Chi è Valentina Brighindi, la pacchista del Lazio ad Affari Tuoi

Valentina Brighindi, di Frosinone, è la pacchista della regione Lazio ad Affari Tuoi. Sconosciuta la sua età, ha un profilo Instagram pubblico – il cui nome è valebrighindi – con il quale condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni. Stando alle foto rese pubbliche, è fidanzata con un ragazzo di nome Federico.

Valentina Brighindi di Affari Tuoi (foto Instagram)

La giovane ha catturato l'attenzione dei telespettatori per la sua bellezza e anche quella dei presenti in studio. Thanat, infatti, non è riuscito a nascondere il suo interesse e grazie all'aiuto di Stefano De Martino, le ha recitato una poesia da lui inventata.

La dichiarazione d'amore di Thanat per Valentina ad Affari Tuoi

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 dicembre Thanat, aiutato da Stefano De Martino, ha avuto modo di avvicinarsi a Valentina. Insieme hanno aperto il pacco contenente 5 euro.

Nell'ultima puntata del game show del 2024, in onda su Rai 1 il 30 dicembre 2024, che ha visto Janette della Valle d'Aosta protagonista, Thanat ha poi recitato una dedica d'amore inventata per la giovane di Frosinone. "A te che mi hai spaccato il cuore" ha dichiarato ad alta voce dopo essere stato raggiunto da Stefano De Martino.