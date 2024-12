video suggerito

Janette chiude l’ultima puntata del 2024 di Affari Tuoi col botto: “Qui per ristrutturare casa dei nonni” Finale con lieto fine per Janette che ha giocato ad Affari Tuoi con il pacco pescato sin dall’inizio, il numero 16, data di nascita della figlia che l’ha spinta a partecipare al programma. Dopo aver rifiutato offerte e cambi, è tornata a casa con il compagno Marco e 50mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera la concorrente della Regione della Valle d'Aosta, Janette. Infermiera e coordinatrice del reparto, ha giocato accompagnata dal compagno Marco, vigile del fuoco, papà dei suoi due figli, Matilde e Leonardo. "Mia figlia ha insistito per farmi venire, lei guarda sempre il programma" ha raccontato la pacchista prima di dare il via al gioco. Janette e Marco sono tornati a casa con 50mila euro.

La partita di Janette ad Affari Tuoi

La partita di Janette ad Affari Tuoi è iniziata col botto: il primo pacco chiamato ha eliminato 0 euro dal tabellone e ha permesso a Stefano De Martino di ballare sulle note di Sesso e samba. Subito dopo, però, la pacchista ha eliminato 200mila euro, poi 300mila euro. La prima chiamata del dottore durante la quale De Martino ha scherzato sul fatto che fosse la loro "100esima puntata insieme", si è conclusa con l'offerta da 20mila euro.

"Sono tanti soldi, però siamo qui per il massimo. Il nostro obiettivo è 100mila euro, rifiutiamo l'offerta", le parole di Janette prima di tritare l'assegno. Eliminato un blu, il dottore le ha offerto 25mila euro. Janette e Marco hanno deciso di proseguire e tritare l'assegno. "Marco da una precedente relazione ha avuto altri due figli, siamo in sei quando ci riuniamo. L'obiettivo è restaurare una casa, quella dei miei nonni" hanno raccontato prima di chiamare un nuovo pacco. Eliminati 20mila euro, Stefano De Martino è andato dalla pacchista del Lazio, Valentina, che ha stregato il cuore di Thanat. In studio, per lei, "l'analista" del programma ha recitato una poesia: "A Valentina da Frosinone, a te che mi hai spaccato er core".

La partita è poi proseguita e per la coppia è arrivata l'offerta da 30mila euro, poi rifiutata. Eliminato un altro blu, per Janette è arrivata la proposta di cambio. Dopo averla rifiutata, la concorrente della Valle d'Aosta ha eliminato dal tabellone 5mila euro e 100euro, e il dottore le ha offerto 35mila euro. Il dottore, dopo un altra chiamata, le ha offerto il cambio: Janette, però, ha deciso di proseguire con il suo pacco numero 16. Dopo aver eliminato 75mila euro, il dottore le ha proposto di nuovo il cambio ma Janette non ha cambiato idea.

Il finale di Janette e Marco ad Affari Tuoi

Con l'ultimo tiro prima di arrivare al finale della partita, Janette e Marco hanno eliminato dal tabellone 50 euro, l'ultima cifra blu rimasta in gioco. In finale sono arrivati così con 50mila e 100mila euro: il dottore ha proposto il cambio e la coppia ha scelto di rifiutarlo. "Il 16 è la data di nascita di nostra figlia Matilde, la stessa che ci ha invitato a mandare la richiesta per venire qui. Quindi continuiamo con questo pacco", le parole prima di svelare l'ammontare della loro vincita. Janette e Marco sono tornati a casa con 50mila euro.