Fiordaliso e la sua disavventura a Da noi a ruota libera: “Ho rischiato l’arresto a Hong Kong”

Fiordaliso racconta a Da noi… a ruota libera una disavventura vissuta pochi giorni fa durante un viaggio in Australia con la sorella. La cantante, ospite del programma di Francesca Fialdini, ha spiegato di avere rischiato guai seri durante uno scalo a Hong Kong per un oggetto trovato nel bagaglio della sorella: uno spray al peperoncino.

“Siamo andate in Australia e abbiamo fatto scalo a Hong Kong”, ha raccontato Fiordaliso. “Ci hanno controllato i bagagli e hanno fermato mia sorella: aveva uno spray al peperoncino. In Cina è vietatissimo”. Da lì la situazione si è fatta improvvisamente complicata: “È arrivata la polizia e siamo rimaste ferme due ore. Mi sono messa a piangere… alla fine ce l’abbiamo fatta a prendere l’aereo, per fortuna”.

Un episodio che la cantante ha ricordato con il sollievo di chi può ormai raccontarlo come una brutta avventura, ma che sul momento l’ha molto spaventata. Lo scalo si è trasformato in un fermo prolungato, con il rischio concreto di conseguenze più pesanti.

Nel corso dell’intervista, Fiordaliso ha poi parlato anche della sua età e del rapporto con il tempo: “La mia testa ha sempre 30 anni, invece il tempo va avanti”. Oggi, a 70 anni, dice di sentirsi finalmente fiera di sé: “Sono sempre stata insicura, pensavo di non aver mai meritato nulla. Poi mi sono guardata indietro e ho pensato: sono stata brava”.

Spazio anche al racconto più doloroso della sua adolescenza e della maternità. Fiordaliso ha ricordato di essere diventata madre molto giovane e di essere stata mandata via di casa dal padre: “Mio padre mi fece andare via a 15 anni in un istituto per ragazze madri. Mi ha lasciato grandi cicatrici dentro”.

Una ferita che, spiega, ha condizionato anche la sua vita sentimentale: “Non ho un compagno perché non mi fido di nessuno. Il fatto di essere stata rifiutata da mio padre, anche se poi ci siamo riconciliati, mi è rimasto dentro”.