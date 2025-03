video suggerito

Annalisa Minetti critica su Ora o Mai Più: "Mi rivolgevano commenti crudeli, dietro le quinte piangevo e mi disperavo" Annalisa Minetti ha raccontato, ospite a La Volta Buona, la sua partecipazione a Ora o Mai più, il programma canoro di Rai1 ora condotto da Marco Liorni. Quando l'ex Miss Italia partecipò, però, le furono rivolti commenti da lei definiti crudeli.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi che in questi anni hanno popolato il palinsesto di Rai1, c'è anche Ora o Mai più, show canoro in cui glorie della musica avvolte dall'oblio cercano di conquistarsi un'altra chance, partecipando ad una gara in cui i giudici sono altrettanti cantanti noti nel mondo dello spettacolo. A commentare una delle edizioni passate, condotta da Amadeus, è stata Annalisa Minetti, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. La cantante ed ex Miss Italia non si è trattenuta nell'esternare il suo dispiacere in merito ad un trattamento, a suo avviso indelicato, che alcuni giudici avrebbero avuto nei suoi confronti.

I commenti crudeli dei giudici ad Annalisa Minetti

Ospiti nel salotto dello show pomeridiano di Rai1 anche Luisa Corna e Valerio Scanu, tra i protagonisti della trasmissione che è stata vinta da Pierdavide Carone. Sia l'ex Amici che la cantante e attrice hanno detto la loro in merito al programma ora condotto da Marco Liorni, per cui sulla questione è intervenuta anche Annalisa Minetti:

Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose. Quando ho fatto Ora O Mai Più, mi venivano rivolti commenti in modo talmente crudele e gratuito che, non avendo il coraggio di rispondere come ha fatto Valerio, sorridevo, poi andavo dietro le quinte e piangevo. Mi disperavo. Io ho pianto tantissimo! È stata la trasmissione più brutta che abbia mai fatto. E Luisa Corna già lo sa, perché è una mia vera amica, una persona che sento spesso al telefono, e sa quanto io abbia sofferto.

Cosa dicevano i giudici di Ora o Mai Più ad Annalisa Minetti

Alla domanda diretta della conduttrice su cosa l'avesse ferita di più di quei commenti che, a detta della cantante, sarebbero stati anche gratuitamente pungenti, Minetti risponde con schiettezza:

Cosa mi feriva? Quando una persona lavora su sé stessa e porta la sua voce in modo autentico, il suo timbro vocale può piacere o meno, ma se mi dici: “Non capisco quello che dici, vai troppo su”, come si fa? Ci sono artisti che prendono note irraggiungibili come Celine Dion e se io lo faccio con naturalezza, allora non va bene? Quindi tutti dovrebbero cantare solo in basso o smettere di cantare? Giorgia non sa cantare perché canta? Io non so cantare perché canto? A me dicevano gridi e non canti

L'atleta paralimpica, poi, aggiunge anche un appunto su Ornella Vanoni, da cui ha sempre accettato ogni giudizio, ma non è riuscita a non dire la sua in merito e ha perciò dichiarato: "La Vanoni che non eccelle per comprensione delle parole doveva dire a me che non capiva?".