Giulia Pilloni è la vincitrice di Bake Off 2024: "Ho lasciato un lavoro sicuro perché sogno di fare la pasticciera" Giulia Pilloni ha vinto Bake Off Italia – Dolci in forno 2024. Si è aggiudicata il titolo di miglior pasticciera amatoriale d'Italia. Ha dedicato la vittoria alla figlia: "Spero che questa esperienza le resti come esempio del fatto che bisogna avere il coraggio di scommettere su noi stessi. Io ho abbandonato un lavoro sicuro per inseguire il mio sogno".

A cura di Daniela Seclì

Giulia Pilloni ha vinto Bake off – Dolci in forno 2024. Così, si è aggiudicata il titolo di miglior pasticciera amatoriale d'Italia. Venerdì 13 dicembre è andata in onda la finale su Real Time. Alla conduzione Benedetta Parodi, in giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ospite fisso per la prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari. In finale, oltre alla vincitrice Giulia, anche Federica, Claudio e Liza.

Chi è Giulia Pilloni, vincitrice di Bake Off Italia 2024

Giulia Pilloni è la vincitrice della dodicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Giulia ha 32 anni, è originaria di Certaldo (Firenze) e si definisce come una donna umile, ma anche determinata e ambiziosa. Alla passione per i dolci, affianca quella per il canto. La svolta per lei è giunta dopo la maternità quando ha preso coraggio e ha lasciato il lavoro di arredatrice per inseguire il sogno di fare la pasticciera a tempo pieno: "Ce la farò! È questo che voglio fare, è la mia strada”.

Perché ha dedicato la vittoria alla figlia

Giulia Pilloni si è raccontata in un'intervista rilasciata a Il Gusto di Repubblica. Ha assicurato che il suo sogno resta quello di fare la pasticciera: "Sono convinta di aver fatto bene a cambiare lavoro. Ora voglio studiare e provare a dare una base al mio progetto, quello di creare un laboratorio tutto mio in cui fare anche corsi di pasticceria per gli stranieri. […] Studierò e nel frattempo mi muoverò per capire come mettere in pratica quello che per ora so fare. L'obiettivo è dare una base concreta al mio sogno”. Quindi ha svelato perché ha dedicato la vittoria alla figlia:

Spero che questa esperienza le resti come esempio del fatto che bisogna avere il coraggio di scommettere su noi stessi. Io ho abbandonato un lavoro sicuro per inseguire il mio sogno.

Tra i giudici ha il suo preferito: "Damiano Carrara è stata la persona che all'interno del percorso mi ha dato tanti consigli e più mi ha spronato a fare meglio, ad avere un'idea in più".