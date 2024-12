video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino propone la meditazione per aiutare Giuseppina a vincere: “Lo zen funziona” Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 13 dicembre gioca Giuseppina accompagnata dal suo fidanzato Luigi. Dopo una partita particolarmente negativa, i due finiscono alla Regione Fortunato e “l’indovino” Peppe prova ad aiutarli con un consiglio particolarmente utile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda venerdì 13 dicembre, gioca Giuseppina dalla Sardegna con il pacco numero 15. Ad accompagnarla c'è il suo fidanzato Luigi, con cui fa coppia fissa dal 2020. Nel corso delle varie puntate, Stefano De Martino si rivolgeva a lei chiamandola affettuosamente "bambina piccolina" ed è così che l'accoglie per la serata che la vede protagonista. I concorrenti, dopo una partita particolarmente sfortunata, arrivano alla Regione Fortunata e Peppe (amico dell'ex concorrente Daniele a cui fece vincere 100mila euro) prova a dare loro un consiglio utile.

La partita di Giuseppina e Luigi

Prima di iniziare la partita, Stefano De Martino chiede a Giuseppina come ha conosciuto il suo compagno Luigi: "La nostra storia è nata a Bologna, una delle miei migliori amiche è sua sorella. Per un periodo ho vissuto a casa loro ed è stata lei a dirmi che Luigi era interessato a me". I due, dopo anni al Nord, hanno scelto di tornare a Cagliari. "Volevate una vita vista mare" commenta il conduttore. I pacchi si alternano tra rossi e blu, con un inizio non proprio positivo e 200mila euro che vanno via dopo pochi tiri. Giuseppina e Luigi tritano il primo assegno da 30mila euro. Poco dopo fuori anche i 300mila euro. "C'è una congiuntura negativa" commenta la concorrente. Stefano De Martino propone ai concorrenti e al pubblico un momento di meditazione. "Lo zen funziona" gioisce il conduttore quando subito dopo la coppia apre un pacco blu. De Martino, per sicurezza, continua con il suo "om". Una pratica positiva, anche il pacco successivo è un blu. Nonostante l'atmosfera creata dal padrone di casa, i due vedono sfumare anche i 30mila euro.

Il finale di Giuseppina e Luigi

Nelle battute finali, dopo una serie di tiri sfortunati, in gioco rimane soltanto un pacco rosso contenente 50mila euro. È proprio il 15, pacco che Giuseppina aveva pescato all'inizio e poi cambiato. Una volta arrivati alla Regione Fortunata, chiedono aiuto a Peppe, che gli indica la Basilicata. "Ora che ci penso, è sempre la regione confinante a quella che dice Peppe" commenta la concorrente. La scelta giusta, infatti, era la Basilicata. "Giuseppina oggi non avrà vinto ma ha formulato una nuova teoria, la Peppologia. Ci sono un sacco di studiosi che analizzano le teorie di Peppe, i terrapeppisti" scherza Stefano De Martino.

Leggi anche Stefano De Martino senza limiti: supera i 6 milioni di spettatori con Affari Tuoi ed è record