Nel pubblico di Affari Tuoi compare Peppe, l’indovino della Regione Fortunata: anche Chiara si affida a lui Finale amaro per Chiara del Molise ad Affari Tuoi. La concorrente dopo aver cambiato il suo pacco contenente 200mila euro, non è riuscita a pescare una cifra rossa: per la Regione Fortunata si è affidata a Peppe, l’amico di Daniele che vinse 100mila euro grazie a lui, ma la sua partita è finita diversamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, giovedì 12 dicembre, Chiara della Regione Umbria. Soprannominata "Chiaretta" da Stefano De Martino, nella vita lavora come collaboratrice scolastica e studia per diventare docente di sostegno. Accompagnata dalla mamma Filomena il cui soprannome è "salvo complicazioni", la pacchista ha portato con sé, come portafortuna, una noce: "Noi come famiglia siamo tosti, ma nel cuore teneri". Poi ha dato il via alla partita. Presente nel pubblico anche il "famoso Peppe", l'uomo che permise all'amico Daniele e alla compagna Tiziana di vincere 100mila euro alla Regione Fortunata. Anche Chiara ha deciso di affidarsi a lui sul finale, ma la sua partita si è conclusa diversamente.

La partita di Chiara ad Affari Tuoi

Dopo aver eliminato alcune cifre rosse dal tabellone, Chiara è riuscita a eliminare gli 0 euro nei primi sei tiri. Stefano De Martino ha così ballato sulle note di Sesso e Samba con José, pacchista della regione Calabria. "Josè è il mio bodyguard" ha commentato Chiara prima di eliminare un altro blu, 50 euro. Dopo aver pescato i 100k, è arrivata la prima offerta del dottore dal valore di 34mila euro. "Sono tantissimi, due anni del mio stipendio. Però, per ora, il tabellone è dalla nostra parte" ha commentato la concorrente prima di tritare l'assegno. "Il Valle d'Aosta ho vinto il premio come miglior animatrice. In Puglia, poi, sempre grazie al lavoro da animatrice, ho conosciuto il mio fidanzato" ha raccontato Chiara prima di aprire il pacco numero 13 contenente 100 euro.

Eliminate altre cifre blu, il dottore ha proposto il cambio: Chiara ha accettato e ha cambiato il suo numero 16 con il 5 della Calabria. Peccato, perché nel suo pacco c'erano 200 mila euro. Eliminati i 50 mila, il dottore le ha offerto 1 tiro o il cambio. Chiara ha accettato di nuovo il cambio: ha preso il numero 2 del Veneto e ha fatto bene. Il suo numero 5 conteneva 5 euro. Il dottore le ha allora offerto 17 mila euro, ma l'assegno è stato subito tritato. Eliminati 200 euro, il dottore le ha offerto 20mila euro. "Solo chi osa impara a volare, questa frase mi sta a cuore. Se dovessi cadere dall'alto, mi farei male. Speriamo che non ci schiantiamo" ha commentato Chiara che ha preferito rifiutare l'offerta. Eliminati 20mila euro, il dottore le ha proposto un assegno dal valore di 15mila euro. Prima che Chiara scegliesse il da farsi, Stefano De Martino è andato dal signor Peppe, presente nel pubblico. L'uomo consigliò al pacchista del Molise, Daniele, di scegliere il Lazio alla Regione Fortunata e gli permise di vincere 100 mila euro. "Venne al negozio a fare compere, prima di andare via gli dissi di scegliere il Lazio, e l'ha beccata", le parole del signor Peppe.

Il finale di Chiara che chiede un consiglio a Peppe per la Regione Fortunata

Chiara ha poi scelto di rifiutare l'offerta di 15mila euro, ma per lei è arrivata una brutta sorpresa: ha eliminato, subito dopo, le ultime due cifre rosse rimaste in gioco. Così, è volata alla Regione Fortunata. "Il mio amico Peppe mi ha consigliato la Sicilia" ha dichiarato Chiara prima di scegliere proprio quella Regione. Purtroppo però non ha indovinato. Ha allora giocato per i 50mila euro: ha chiesto al Peppe presente nel pubblico un consiglio sulla Regione da scegliere. L'uomo le ha suggerito la Lombardia e Chiara ha deciso di fidarsi. La Regione Fortunata della serata era il Piemonte: "Peppe ci è andato vicino", le ultime parole di Stefano De Martino prima di salutare le concorrenti.