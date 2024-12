video suggerito

Masterchef 14, chi sono i concorrenti nella classe: i nomi e le foto Masterchef 14 è tornato e gli aspiranti chef sono stati selezionati. I giudici, dopo i live cooking e i Blind Test nella fase iniziale, hanno scelto i 18 concorrenti di questa edizione, pronti a contendersi il titolo di vincitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Masterchef Italia 14 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il talent show dedicato ai cuochi amatoriali più bravi d'Italia è tornato e dopo una sfilza di live cooking a dir poco esilaranti e il superamento dei temibili Blind Test, è giunta l'ora di formare la classe degli aspiranti chef di Masterchef 14. I giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri hanno individuato i più meritevoli di proseguire il percorso culinario fino alla conquista dell'ambita vittoria. L'appuntamento per scoprire chi sarà il prossimo vincitore del cooking show più amato di sempre è alle 21:15 su SkyUno. Ecco, quindi, i nomi dei diciotto concorrenti:

Alireza Djebbelly, Reza

Katia Bassolino

Gaetano Di Trapani

Mary Cuzzupé

Giulio Valtriani

Ilaria Di Lelio

Anna (Yi Lan) Zhang

Franco Della Bella

Jacopo "Jack" Canevali

Samuele Uva

Ermelinda "Linda" Mirabella

Simone Bazzali

Alessia Scita

Gianni Marino

Claudio Ciraci

Martina Buriani

Laura Tampellini

Simone Grazioso

Alireza Djebbelly, detto Reza

Nato in Iran, da cui è andato via a 12 anni, è cresciuto a Parigi, dove è arrivato senza nemmeno i soldi per un caffè. Ha iniziato a lavorare come operaio, poi si è iscritto all'università studiando Economia, così ha iniziato a viaggiare per l'Europa, ricoprendo ruoli importanti in varie aziende. È così che ha imparato la cultura culinaria dei vari Paesi in cui è stato. Nel 2002 ha deciso di fermarsi, in Italia, a Roma in cui ha visto qualcosa di casa sua: "Ho percepito lo stesso calore nelle persone" ha detto ai live cooking, sottolineando: "La cucina è un mondo in cui mi isolo, dove posso sperimentare".

Katia Bassolino

Sin da bambina si appassiona alla cucina, da quando Nonna Assunta le insegna alcune ricette della tradizione napoletana. Studia giurisprudenza e conosce il suo futuro marito, Daniele. Con lui lavora in un'azienda che recupera e restaura ville storiche, nel frattempo disegna gioielli ed è una mamma attentissima di Diletta, che segue anche nelle gare di equitazione che pratica a livello agonistico. Ha avuto modo di provare la cucina di molti ristoranti stellati, amando quella di chef come Peppe Guida, Gennaro Esposito e, ovviamente, Antonino Cannavacciuolo.

Gaetano Di Trapani

È uno dei più giovani chef di questa edizione, Gaetano ha 19 anni ed è nato a Palermo. Frequenta il Liceo Classico, dove si diploma con il massimo dei voti: "Sono secchione in tutto e per tutto" ha detto ai live cooking. Dopo gli studi si è iscritto alla facoltà di Economia a Milano. Racconta di aver sofferto in passato di disturbi alimentari, passando dall'essere sovrappeso all'esatto opposto, ritrovando un suo equilibrio attraverso l'aiuto della sua famiglia, di un regime alimentare e dello sport. A Masterchef il suo obiettivo è portare una cucina "creativa e senza stress".

Mary Cuzzupé

Originaria della Sicilia, vive in provincia di Bergamo. Ha lavorato come cameriera, per poi diventare una delle responsabili dell'azienda in cui lavora. Durante la pandemia ha alimentato la sua passione per la cucina: "I miei genitori sono bravissimi e mio fratello ha fatto l’alberghiero per poi lavorare in uno stellato". Le piacerebbe aprire un "eno-bistrot". Intanto, nel 2023, ha scoperto di essere celiaca e questo ha cambiato la sua cucina, da brava competitiva: "Devo vincere e devo essere la migliore".

Giulio Valtriani

Pisano e del segno del Toro, come tiene a precisare durante i live cooking, Giulio ha lavorato come bagnino nello stabilimento balneare di famigli a Marina di Pisa, poi si è iscritto a Scienze Motorie, dove si è laureato a 33 anni. Ai giudici ha raccontato: "Vorrei fare il cuoco, anzi no, entrare in modo prepotente nel mondo della ristorazione". Grande fan del programma ha deciso di iscriversi per proporre una cucina semplice, pur essendo molto emotivo.

Ilaria Di Lelio

Nata a Roma è stata cresciuta dai nonni. Ha scelto di frequentare Design alla Sapienza, spostandosi a Napoli per la magistrale e poi tornando a Roma dove ha frequentato un master. Il suo sogno è quello di diventare direttore creativo. Durante il liceo ha avuto problemi alimentari: "Vedevo il cibo come un nemico" ed è per questa ragione che si è anche avvicinata alla cucina: "non volevo che nessuno cucinasse per me". L'ha sempre appassionata vedere la nonna cucinare e per superare anche qualche paura, ha deciso di iscriversi a Masterchef.

Anna (Yi Lan) Zhang

È nata a Milano, i genitori sono emigrati dalla Cina a causa della legge del figlio unico, dopodiché con la famiglia si trasferisce in Veneto. Nella città meneghina è tornata per lavorare nella comunicazione e nella moda, diventando anche sales manager in boutique di lusso, ha iniziato poi fare la modella. La madre le ha trasmesso gli insegnamenti della cucina orientale, mentre quella europea l'ha conosciuta studiandola. Se dovesse mai aprire un ristorante vorrebbe ottenere la stella verde Michelin.

Franco Della Bella

Veronese, porta con sé il dolore di aver perso sua sorella. Va a Milano per studiare, dopo la laurea parte da solo per il Sud-Est asiatico dove si "riscopre definitivamente", conoscendo nuovi modi di cucinare e organizzare cene a tema. Lavora come marketing manager, però la cucina vorrebbe che il suo lavoro principale acquistando un casale in campagna. La passione per la cucina lo lega ancor di più al suo compagno Giuseppe, tanto che durante il lockdown hanno sperimentato piatti di varie zone del mondo.

Jacopo "Jack" Canevali

Per alcuni non è poi uno sconosciuto, dal momento che Jacopo Canevali, ha 26 anni e ha conquistato ben 500mila followers su TikTok. Lavora come content creator e social media manager. La separazione dei genitori lo ha messo a dura prova e infatti è diventato ""testa calda, ma grazie ad una relazione intensa sono cambiato". La cucina lo ha sempre appassionato, insieme alla moda e alla Formula 1. Spera un giorno di diventare un private chef, trasformando anche i suoi profili social.

Samuele Uva

Un altro giovanissimo aspirante chef è Samuele, 19 anni e un amore per la cucina. Aspettava di poter partecipare a Masterchef, l'anno scorso si era ritirato per poter conseguire il diploma all'Alberghiero. Il suo stile è "abbastanza folle, cerco di costruire un piatto pensando alla sensazione che proverà il cliente. Un po’ come fa Antonino, cioè almeno credo faccia così. Crea felicità".

Ermelinda "Linda" Mirabella

Cresciuta in una famiglia di odontoiatri, frequenta scuole con indirizzo odontotecnico. Scopre la passione per i cocktail e lavora come barista, mentre nel tempo libero lavora come pugilessa, oltre ad essere una tifosa del Torino. Ha vissuto qualche anno in Liguria, dove sperava di poter aprire un chiosco. Si è iscritta a MasterChef dopo aver incontrato l'ex Masterclass Lavinia Scotto.

Simone Bazzali

Nato nei dintorni di Belluno, è lì che vive con i genitori e il loro cane Nashira. Ha trascorso l'infanzia in campagna, accompagnando il nonno a raccogliere erbe selvatiche. Voleva studiare Agraria, poi ha studiato come perito chimico, trovando lavoro in un'azienda di occhiali. Sui social ha una pagina in cui parla di agricoltura e allevamento, apre poi una azienda, 4000 m2 di terreno coltivato, varietà di ortaggi, più di 100 tra polli e galline, e un futuro agriturismo.

Alessia Scita

Vive a Parma con la madre e la loro gatta, Bella, quando aveva 8 anni ha perso il suo papà. Su consiglio della sua professoressa della medie ha fatto un corso di estetica, pur volendo fare l'alberghiero. A 18 anni lascia casa e parte per Roma, andando sulle Dolomiti, poi Milano e Parigi. Partecipa a concorsi di bellezza e vince il titolo di Miss. Fin da bambina ama la cucina, soprattutto quella tradizionale emiliana: "È il mio rifugio di benessere" dice agli chef.

Gianni Marino

Lo si riconoscerà dal completo, perché Gianni, 30 anni non può rinunciare ad un outfit elegante, con acconciatura annessa. Siciliano, ha un carattere genuino ed è molto legato a Bagheria e alla sua famiglia. Il suo grande amore è la nonna, Franceschina, di 84 anni. Dopo lo shopping, la cucina è la sua passione più grande, si diverte a dire perle di saggezza.

Claudio Ciraci

Pugliese, ama la sua terra più di ogni altra cosa. Nato a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, si definisce "un ragazzo fortunato, emotivo, impaziente e “lamentone”. Sono sensibile (anche troppo…)". Gestisce il centro revisioni della sua famiglia. La cucina è una delle sue passioni, insieme alla musica rock punk, allo sport e alla caccia. Si appassiona ai fornelli grazie a MasterChef e alla nonna, che ora non c'è più.

Martina Buriani

Nata in Toscana ha una mamma italo-yemenita, sua nonna è per metà tedesca e dice di aver vissuto ovunque: "Francia, Spagna, Kenya e Medio Oriente". Ha vissuto anche in un ex convento: "Quattro donne vicino a Lucca, dette le streghe". A 17 anni ha iniziato a fare la cameriera, poi chef de rang nel ristorante 1 stelle Michelin, Matteo Grandi, in Basilicata. Ma sogna di aprirsi un posto tutto suo.

Laura Trampellini

Frequenta il liceo artistico e poi inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, dopodiché come barista, tanto da seguire un corso di bartending, che ha poi bloccato per la pandemia. Inizia quindi a lavorare in una azienda metalmeccanica. Lavora poi come cameriera stagionale in Toscana, così inizia la passione per Masterchef e la cucina.

Simone Grazioso

Di origini siciliane, Simone è nato ad Alba, nelle Langhe. È stato per un periodo in una squadra di calcio di serie D, ha poi lavorato come postino e operaio, adesso ha una sua impresa edile. La cucina, insieme al cross fit e la palestra, sono le sue più grandi passioni. Da sempre sogna di partecipare a Masterchef, ma ora è sicuro di vincerlo. Il suo Chef preferito è Cannavacciuolo.