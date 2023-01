“La mia Patong”, perché il piatto di Letizia a Masterchef 12 è diventato virale su TikTok É diventato virale su TikTok il piatto che Letizia ha portato a Masterchef 12 nella puntata del 5 gennaio. Il nome che gli ha dato è “La mia Patong”, scatenando un immediato doppio senso. “Come è la tua Patong?”, le ha chiesto lo chef Cannavacciuolo al momento dell’assaggio. “Colorata, speziata, acida come me”, ha risposto lei.

A cura di Elisabetta Murina

Masterchef 12 diventa virale su TikTok. A fare il giro dei social è stato un momento della puntata del 5 gennaio del cooking show di SkyUno, in onda ogni giovedì, che ha visto protagonisti lo chef Antonino Cannavacciuolo e l'aspirante chef Letizia, poi eliminata in quella stessa puntata. A far discutere e sorridere gli spettatori e gli utenti è stato il nome del piatto scelto dalla concorrente, che ha subito scatenato una allusione sessuale: "La mia Patong".

"La mia Patong", il piatto che Letizia ha portato a Masterchef 12

Tutto è nato nella puntata del 5 gennaio di Masterchef Italia 12, in cui l'aspirante chef Letizia si è presentata davanti ai giudici con un piatto che ha scelto di chiamare "La mia Patong". Una creazione a base di riso, pollo e funghi, che ha scatenato un doppio senso al momento dell'assaggio, diventato poi virale sui social. Lo chef Antonino Cannavacciuolo si è avvicinato alla concorrente e le ha chiesto: "Come è la tua patong?". Lei, con estrema serietà, ha risposto: "Colorata, speziata, acida come me". La domanda del giudice e la risposta di Letizia hanno fatto nascere sui social, in particolare su TikTok, un vero e proprio trend con allusione sessuale, tanto che se ne continua a parlare anche a settimane di distanza.

L'eliminazione di Letizia a Masterchef 12

È stato proprio il piatto "La mia Pathong" a portare Letizia sulla strada dell'eliminazione definitiva da Masterchef 12. Durante quella prova, che consisteva nel realizzare una versione particolare delle blanquette di pollo, l'aspirante chef non ha convinto i giudici ed è finita direttamente al Pressure test, al termine del quale è risultata tra le peggiori. Non solo lei però: anche Francesco e Rachele hanno dovuto lasciare per sempre la cucina di Masterchef. Francesco, prima di togliersi il grembiule, ha voluto dire la sua agli chef chiamati a giudicarlo, scatenando anche la loro ira: "Ricordatevi che avete davanti persone prima che chef".