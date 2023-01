Masterchef Italia 12, chi è l’eliminato della sesta puntata del 19 gennaio 2023 Ivana è l’eliminata della sesta puntata di Masterchef Italia 12, andata in onda il 19 gennaio. L’spirante chef ha dovuto togliersi il grembiule dopo un difficile Pressure Test, in cui il suo piatto è risultato il peggiore. A deciderlo i tre giudici, gli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri.

A cura di Elisabetta Murina

É stata Ivana l'eliminata della sesta puntata di Masterchef Italia 12, andata in onda il 19 gennaio su SkyUno. La concorrente è stata le peggiore del pressure Test e ha dovuto lasciare per sempre la cucina dello show, sotto gli occhi degli altri aspiranti chef. A comunicarle il verdetto sono stati i giudici chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La prova in esterna si è svolta nella cornice mozzafiato delle cascate delle Marmore, in Umbria, mentre l'invention test ha visto gli aspiranti chef cimentarsi in una versione moderna del tradizionale supplì romano.

Masterchef 12, Ivana è l'eliminato della puntata del 19 gennaio 2023

Alla fine della sesta puntata, è stata Ivana a doversi togliere il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef. L'aspirante chef ha perso a un Pressure Test in cui la parola d'ordine, filo rosso della puntata, è stata confort food. L'obbiettivo della prova era preparare una versione innovativa e moderna del tradizionale minestrone di verdure. Il suo è risultato il peggiore piatto e per questo gli chef hanno deciso di eliminarla. "Volevo ringraziarvi e scusarmi per tutte le volte che ho tenuto il muso"- ha detto Ivana prima di togliersi il grembiule – "Ma le critiche che voi avete fatto ai miei piatti, io ero la prima a sentirle perché trovavo ridicoli quegli errori assurdi. Io a casa mia non avrei mai tirato fuori quei piatti". La concorrente non aveva partecipato alla prova in esterna ed era finita direttamente al Pressure Test perché nemmeno il piatto preparato durante l'Invention Test aveva convinto i giudici.

Cos'è successo nella sesta puntata di Masterchef Italia

La parola chiave della sesta puntata di Masterchef Italia è stato confort food. Sotto la Mystery Box i concorrenti hanno trovato alcune conserve con cui dover preparare un piatto capace di stupire i giudici. Il migliore della prova è stato Ollivier, che ha così potuto ottenere un vantaggio nell'Invention Test. Ospite della seconda prova lo chef Jacopo Mercuro, che ha proposto agli aspiranti chef la sua versione moderna del tradizionale supplì romano. Il migliore dell'Invention Test è stato Bubu, che ha proposto ai giudici un supplì con ripieno di parmigiana di melanzane. Il giovane chef vincitore è diventato quindi il capitano di brigata della prova in esterna, che si è svolta alle Cascate delle Marmore, in Umbria, all'insegna della tradizione locale. La squadra rossa, dopo un menù a base di ciriole, selvaggina e pan pepato, ha vinto la prova evitando il Pressure Test. Tornati in cucina, l'eliminata di una dura ultima prova è stata appunto Ivana, già con il grembiule nero per via del risultato nella sfida precedente.