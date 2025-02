Mary Cuzzupè: “Mio padre mi ha chiamata”, cosa è successo dopo l’abbraccio con Cannavacciuolo a MasterChef14

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mary Cuzzupè è stata la prima finalista eliminata nel corso dell'ultima puntata di MasterChef 14 andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio 2025. Nata in Sicilia ma "cresciuta on the road", come si legge nella sua biografia presente nel sito del programma, durante il suo percorso televisivo culinario ha raccontato di aver sempre avuto un rapporto altalenante con il padre. In lacrime con Antonino Cannavacciuolo rivelò di aver spesso avuto paura di lui, così come gli succedeva con il padre: "Io e mio padre abbiamo avuto tanti periodi difficili. Ho sempre avuto paura di mio padre, non sono mai riuscita a guardarlo negli occhi e tante volte, quando vedo lo chef Cannavacciuolo, mi ricorda mio padre. E infatti abbasso sempre lo sguardo", disse. Nell'incontro con la stampa all'indomani della finale ha rivelato di aver parlato con il papà dopo la puntata dello scorso 20 febbraio ed "È stato commovente".

Le parole di Mary sul padre

Mary Cuzzupè, nell'incontro con la stampa all'indomani della finale di MasterChef, ha rivelato di aver sentito al telefono il padre. "Ho parlato con mio padre, lo vedo di rado. Lui ha visto la puntata e ci siamo sentiti. Non gli avevo detto nulla, è stato commovente. Mi ha detto "Mary, avresti potuto dirmele certe cose". A volte per una figlia non è facile. Prendo il lato positivo di tutto ciò e Masterchef è stata una lezione di vita", le parole.

La reazione alle critiche ricevute: "Non è stato facile"

Mary ai giornalisti ha raccontato di non aver preso bene, inizialmente, le critiche ricevute dal pubblico dopo la sua presentazione nel programma. "Non è stato semplice gestire la parte social. Ho un carattere esuberante, tendo a rispondere, a non star zitta. Vedere i primi commenti dopo le prime puntate è stato difficile" ha dichiarato. Nonostante la reazione, non si è pentita di essersi mostrata così com'è: "Però non rispondo, mi piace vedere il punto di vista di ognuno, lo apprezzo e prendo la parte positiva. Avrò modo di far vedere chi sono. Ognuno ha una parte positiva e una negativa, è giusto così. Sono contenta che sia uscita più la parte negativa che quella positiva". Dopo mesi di insulti, però, con la finale è riuscita a conquistare una fetta in più di pubblico. "Ho ricevuto tanti commenti positivi, questa cosa mi rende fiera", ha concluso.