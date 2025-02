Mary crolla davanti a Cannavacciuolo: “Ho paura di mio padre, tu me lo ricordi”, la reazione dello chef

video suggerito

Mary Cuzzupè a MasterChef, durante la semifinale, è crollata in lacrime davanti agli chef. "Questo piatto lo dedico a mio padre, ho sempre avuto paura di lui. Lo chef Cannavacciuolo me lo ricorda" ha dichiarato. Le sue parole hanno turbato il giudice: "Sono dispiaciuto. Non voglio far paura a nessuno, specialmente a una donna".

A cura di Gaia Martino

La concorrente di MasterChef 14 Mary Cuzzupè nella puntata di ieri sera, giovedì 20 febbraio 2025, è scoppiata in lacrime quando ha raccontato del suo papà. Durante il pressure test ha presentato un piatto a base di ostriche che ha chiamato Dedicato a te: il riferimento è al papà con il quale ha sempre avuto un rapporto conflittuale. "Non riesco a guardare negli occhi Antonino Cannavacciuolo, mi ricorda lui" ha poi commentato in lacrime e le sue parole hanno turbato anche lo chef.

Le lacrime di Mary Cuzzupè per il padre

Mary Cuzzupè ha presentato il suo piatto ai giudici, gli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri, a base di ostriche, chiamato "Dedicato a te". In lacrime, poi, ha aggiunto: "È un piatto che dedico a mio padre, abbiamo avuto tanti periodi difficili. Ho sempre avuto paura di mio padre, non sono mai riuscita a guardarlo negli occhi e tante volte, quando vedo lo chef Cannavacciuolo, mi ricorda mio padre. E infatti abbasso sempre lo sguardo". Il cuoco citato è apparso subito turbato, Barbieri allora le ha chiesto: "Cosa ti direbbe oggi?". "Credo che sia orgoglioso di me, perché non ha modo di non esserlo" ha risposto la concorrente singhiozzando. Allora, Cannavacciuolo si è avvicinato a lei: "Hai detto qualcosa che mi fa dispiacere molto. Potevi dirmelo prima perché io non voglio far paura a nessuno, specialmente a una donna". "È la stazza, la barba, l'occhio profondo" ha continuato Mary. Lo chef ha allora risposto: "Ma potevo darti un abbraccio, una carezza, per farti capire che non ero quello. Mi hai toccato in profondità con questa cosa". Dopo averla rassicurata, l'ha abbracciata prima di provare il suo piatto.

Chi è Mary Cuzzupè: le origini e il sogno di aprire un bistrot

Mary Cuzzupè ha 30 anni, vive a Villongo, in provincia di Bergamo, ma è nata in Sicilia. Stando a quanto si legge nella sua presentazione sul sito ufficiale di MasterChef , è cresciuta "on the road" con il papà camionista. Ha vissuto tra Italia e Germania prima di stabilirsi nella provincia lombarda. Iniziò a lavorare a 14 anni e prima di approdare al talent era una manager delle risorse umane. Oggi sogna di poter aprire il suo eno-bistrot chiamato L’esaltazione, dove abbinare vini, cocktail e piatti creativi, con l’aiuto del fratello chef.