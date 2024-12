video suggerito

Ascolti tv martedì 24 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e il concerto de Il Volo ad Agrigento Gli ascolti tv di martedì 24 dicembre 2024: chi ha vinto nella serata della Vigilia di Natale tra Rai 1 con Le note del Natale e Canale5 con Il Volo – Natale ad Agrigento.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo della serata della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento a tema festività, musica e film. Su Rai 1, dopo A Sua Immagine, che ha trasmesso il Messaggio Natalizio di Monsignor Matteo Maria Zuppi, è andato in onda Le note del Natale, il primo evento dell'anno Giubilare che introduce gli spettatori nell'atmosfera della Notte Santa con tanti ospiti tra cui Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli. Su Canale5 è andato in onda il concerto de Il Volo – Natale ad Agrigento. Ecco chi ha raggiunto il maggior numero di share nella serata della Vigilia.

La sfida tra Rai 1 con Le note del Natale e Canale5 con Il Volo – Natale ad Agrigento

Le note del Natale andato in onda su Rai 1 ieri sera, martedì 24 dicembre 2024, ha intrattenuto X spettatori pari allo share del %. Il Volo – Natale ad Agrigento, invece, ha fatto compagnia durante la cena della vigilia a X spettatori pari allo share del %. Vince in termini di ascolti tv X.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti televisivi delle altre reti generaliste. Su Rai 2 il film Un Natale molto scozzese ha intrattenuto X spettatori pari allo share del %, Luca su Rai 3, invece, ha totalizzato X spettatori pari a uno share del %. Il film cult Una poltrona per due andato in onda in prima serata su Italia 1 ha fatto compagnia a X spettatori pari a uno share del %. Io speriamo che me la cavo su Rete4 ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %, Un principe sotto l'albero su Tv8 ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %. Maurizio Battista – Risate sotto l'albero sul NOVE ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %, Un marito per Cinzia ha registrato invece X spettatori pari a uno share del %.