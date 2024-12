video suggerito

Ascolti tv giovedì 26 dicembre: chi ha vinto tra Natale in casa Cupiello e Il conte di Montecristo Gli ascolti tv di giovedì 26 dicembre: chi ha vinto tra Natale in casa Cupiello di Vincenzo Salemme e Il conte di Montecristo su Canale5.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 26 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda lo spettacolo di Vincenzo Salemme Natale in Casa Cupiello, su Canale5 invece, il film Il conte di Montecristo. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Natale in casa Cupiello e Canale5 con Il conte di Montecristo

La commedia "eduardiana" di Vincenzo Salemme Natale in casa Cupiello in onda ieri sera su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, ha tenuto incollati davanti allo schermo X spettatori pari allo share del %. Su Canale5 Il conte di Montecristo ha registrato X spettatori pari allo share del %. Vince in termini di ascolti x.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Bella festa su Rai 2 ha interessato X spettatori pari ad uno share del %, DallAmeriCaruso – Il concerto perduto su Rai 3 ha tenuto incollati al video, invece, X spettatori pari ad uno share del %. Una tata magica su Italia1 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %. Cast Away su Rete4 ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del %. L'amore non va in vacanza su Tv8 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. Cash or Trash Chi offre di più? – Xmas Edition sul NOVE ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %. Cose nostre – Malavita su La7 ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: la sfida agli ascolti tv nell'access prime time

Il game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, in onda ieri su Rai1 nella fascia access prime time ha totalizzato X spettatori pari ad uno share del %. Striscia La Notizia su Canale5 ha registrato, invece, X spettatori pari ad uno share del %.