video suggerito

Gli ascolti tv di sabato 21 dicembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Improvvisamente Natale Gli ascolti tv di sabato 21 dicembre 2024: chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra la finale di Ballando con le stelle trasmessa su Rai 1 e Improvvisamente Natale in onda su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 21 dicembre, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e film natalizi. Su Canale5, infatti, è stato trasmesso il film Improvvisamente Natale con Diego Abbatantuono e Sara Ciocca: la commedia ha sfidato la finale di Ballando con le stelle andata in onda su Rai 1. Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi della serata e chi ha conquistato il maggior numero di telespettatori.

La sfida tra Rai1 con Ballando con le stelle e Canale5 con Improvvisamente Natale

Improvvisamente Natale su Canale 5 ieri sera, sabato 21 dicembre, è stato seguito da 1.596.000 spettatori con uno share del 10.3%. La finale di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci e conclusasi con la vittoria di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vince agli ascolti tv: ha tenuto incollati al video 4.381.000 spettatori pari al 24.4% di share nel segmento Tutti in Pista, e 4.147.000 spettatori pari al 34.1% di share nella diretta in prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. La carica dei 101 su Rai 2 è stato visto da 780.000 spettatori pari al 4.7% di share. Sapiens Un Solo Pianeta su Rai3 ha raggiunto, invece, 863.000 spettatori e il 5.7% di share. Il Grinch, film animato del 2018, in onda su Italia1 ha tenuto incollati al video 926.000 spettatori (5.5% di share). Assassinio sull'Orient Express su Rete4 ha appassionato 532.000 spettatori (3.4% di share), Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha intrattenuto 332.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 279.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. Un Principe per Natale sul NOVE è stato seguito da 352.000 spettatori con il 2.1% di share. In Altre Parole su La7 ha intrattenuto 415.000 spettatori con il 2.6% di share.

Leggi anche Ascolti tv mercoledì 18 dicembre: chi ha vinto tra Sarà Sanremo e Andrea Bocelli 30 The Celebration

Chissà Chi è e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

A sfidarsi nell'access prime time solo Striscia La Notizia e Chissà chi è ieri sera. Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare spazio a Ballando con le stelle. Il programma sul NOVE di Amadeus ha intrattenuto X spettatori pari ad uno share del % mentre il tg satirico di Antonio Ricci ha conquistato 3.057.000 spettatori con il 17% di share.