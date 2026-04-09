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Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga: “Non so se il mio disco potrà chiamarsi così”

Ditonellapiaga potrebbe dover cambiare nome al suo disco in uscita domani, 10 aprile. Gli organizzatori di Miss Italia, infatti, hanno trascinato la cantante in tribunale per uso indebito del nome del concorso per titolare l’album.
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A cura di Ilaria Costabile
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È in uscita, nella giornata di venerdì 10 aprile, il nuovo disco di Ditonellapiaga, ma non è ancora chiaro se potrà davvero chiamarsi Miss Italia, titolo che l'artista aveva scelto ma il cui utilizzo gli è stato contestato da chi organizza lo storico concorso di bellezza.

Si tratterebbe di uso indebito del nome Miss Italia, con cui è titolato non solo il disco, ma anche uno dei brani presenti nella tracklist. Nella giornata di mercoledì 8 aprile si è tenuta un'udienza in tribunale a Roma: "Siamo in trepidante attesa, in questo momento non so se si potrà continuare a chiamare Miss Italia" ha dichiarato la cantante che, poi, ha continuato:

Tengo molto a questo titolo perché è legato alla mia libertà artistica e di espressione, al bisogno di raccontare una questione personale, facendo riferimento a un'immagine universale, ormai entrata nel nostro immaginario comune. Però poi, di fatto, non si sa cosa deciderà il giudice, incrociamo le dita e lo scopriremo vivendo.

Gli organizzatori del noto concorso di bellezza hanno fatto un ricorso cautelare d'urgenza sull'utilizzo del nome Miss Italia, sebbene esistano già due album che portano quel titolo: il primo è di Patty Pravo del 1978, il secondo i Jack Savoretti del 2024. Secondo la cantante si tratterebbe di una questione di marchio, perché quando Pravo ha scritto quell'album, non esisteva il marchio registrato di Miss Italia. Ovviamente la problematica non è solo quella di trovare un nuovo titolo all'album, che sia fedele all'intero concept con cui è stato creato il disco, ma si tratta anche di una questione logistica, come è stesso Ditonellapiaga a spiegare:

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Non mi nascondo anche la problematica logistica di questa cosa, perché il disco esce domani, c'è una quantità di dischi già stampati che andranno in qualche modo corretti, non so come, non so in che modo per la tempestività, perché ci sono dischi stoccati in negozi a Bari e adesso c'è pure la crisi energetica. Resta il fatto che, ovviamente, noi abbiamo rivendicato assolutamente la mia libertà artistica di poter utilizzare questo nome.

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