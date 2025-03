Nella classifica degli album più venduti Olly è primo, in top 10 per Sanremo anche Tony Effe, Noemi e la raccolta

video suggerito

La classifica degli album e dei singoli più ascoltati della settimana vede in testa Olly, con sanremo 2025 a dominare quella delle canzoni.

Olly al Festival di Sanremo 2025 (LaPresse)

Olly continua a comandare la classifica FIMI degli album più ascoltati della settimana con Tutta la vita, lavoro pubblicato a ottobre che grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia è tornato in classifica al primo posto, resistendo anche dopo questi ultimi sette giorni. Olly, quindi, continua a giustificare, anche con i numeri, questo primo posto al Festival, visto che ancora una volta è in testa anche alla classifica FIMI dei singoli, proprio con la canzone con cui ha vinto sul palco dell'Ariston e riportando pure Per due come noi (con Angelina Mango) e Scarabocchi in top 20.

La top 10 FIMI degli album più ascoltati della settimana

Alle spalle del vincitore del Festival ci sono due protagonisti della scena urban italiana e internazionale, visto che in seconda posizione c'è Geolier con Dio lo sa – Atto II, mentre in terza posizione c'è Bad Bunny con l'ultimo album Debí Tirar más fotos, successo internazionale che nelle scorse settimane è riuscito anche ad arrivare al primo posto in classifica. Tra gli album sanremesi, in Top 10, ci sono anche ICON di Tony Effe, lavoro che ha chiuso il 2024 come il più venduto dell'anno, il nuovo di Noemi e la raccolta del Festival. In quarta posizione, infatti, c'è Tropico del Capricorno di Guè, che a Sanremo è andato ma come feat di Shablo assieme a Tormento e Joshua, mentre in sesta c'è Marracash con finita la pace. Sesto posto per La locura di Lazza, seguito in settima posizione proprio da Noemi con Nostalgia, il cantante di Damme ‘na mano e dalla compilation Sanremo 2025, mentre a chiudere c'è Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi.

La top 10 FIMI delle canzoni più ascoltate della settimana

Tra i singoli, invece, Sanremo 2025 domina la classifica con Olly primo, seguito da Giorgia con La cura per me e Battito di Fedez. La canzone che è prima in radio, ovvero Incoscienti giovani di Achille Lauro è "solo" quarta, mentre in quinta posizione c'è Lucio Corsi, secondo classificato al festival con Volevo essere un duro, che rappresenterà l'Italia all'Eurovision al posto di Balorda Nostalgia. Sesti sono i Coma_Cose con Cuoricini, seguiti da Fuorilegge di Rose Villain, mentre in ottava posizione c'è Shablo feat Guè, Joshua e Tormento con La mia parola e a chiudere la Top 10 invece ci sono Tu con chi fai l'amore? dei The Kolors e La tana del granchio di Bresh.