Le canzoni di Sanremo nella classifica FIMI: Samurai Jay primo, non classificati Renga e Patty Pravo

Sanremo 2026 continua a dominare la classifica FIMI e anche questa settimana in vetta ai singoli più ascoltati c’è Ossessione di Samurai Jay, brano che al Festival si era classificato diciassettesimo ma che continua a piacere al pubblico, tanto da restare stabilmente in cima alle classifiche di gradimento tra le canzoni del Festival più ascoltate. La classifica FIMI, aggiornata ogni settimana, misura le vendite dei singoli considerando sia lo streaming sulle piattaforme digitali che le vendite fisiche.

Se da un lato Ossessione guida la classifica, non tutti i brani del Festival trovano spazio nella Top 100 dei singoli più venduti: tra i big di Sanremo, per esempio, Francesco Renga con Il meglio di me e Patty Pravo con Opera non sono riusciti a entrare nella lista pur essendo tra gli artisti più popolari in gara al Festival.

In testa Ossessione e Tu mi piaci tanto

Al primo posto, come già anticipato, troviamo Ossessione di Samurai Jay, seguito da Tu mi piaci tanto di Sayf e dalla vincitrice del Festival, Per sempre sì di Sal Da Vinci. Subito dopo si posizionano Che fastidio! di Ditonellapiaga e Stupida sfortuna di Fulminacci, mentre la sesta posizione è occupata da Poesie clandestine di LDA e Aka 7even e la settima da Male necessario di Fedez e Marco Masini. L’ottava posizione è per Labirinto di Luchè, seguita da Italia Starter Pack di J-Ax e da I romantici di Tommaso Paradiso, mentre all’undicesimo posto troviamo Magica favola di Arisa.

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Procedendo nella classifica, tredicesima è Prima che di Nayt e quattordicesima Uomo che cade di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi alla sua prima esperienza a Sanremo. Sedicesima si colloca Resta con me delle Bambole di Pezza, seguita da Voilà di Elettra Lamborghini alla diciassettesima posizione. Più in basso, al ventunesimo posto, c’è Avvoltoi di Eddie Brock e al ventiduesimo Qui con me di Serena Brancale. Ancora più giù, Sei tu di Levante è trentaquattresima, Stella stellina di Ermal Meta quarantatreesima e Ti penso sempre di Chiello quarantaquattresima. Ai Ai di Dargen D’Amico occupa la quarantottesima posizione, Prima o poi di Michele Bravi la quarantanovesima e Le cose che non sai di me di Mara Sattei la cinquantottesima. Al sessantesimo posto c’è Animali notturni di Malika Ayane, al sessantottesimo Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti e al settantaquattresimo La felicità e basta di Maria Antonietta e Colombre. Ora e per sempre di Raf è settantottesima, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte, Nicolò Filippucci, si colloca all’ottantaquattresimo posto con Laguna. Infine Naturale di Leo Gassmann chiude la classifica all’ottantasettesimo posto.

Tutti i duetti di Sanremo 2026 in classifica FIMI

Anche la serata delle cover di Sanremo 2026 lascia il segno nella Top 100 FIMI. Il miglior risultato tra i brani eseguiti durante la quarta serata va a Ditonellapiaga insieme a Tonypitony con The Lady Is a Tramp, che si piazza al 39esimo posto, confermando il successo ottenuto anche durante la serata dedicata ai duetti.

Scorrendo la classifica si trovano poi altre cover che hanno conquistato il pubblico: al 51esimo posto c’è Andamento lento di LDA e Aka 7even insieme a Tullio De Piscopo, mentre al 64esimo La canzone dell’amore perduto di Nayt con Joan Thiele. Più in basso, all’88esimo posto, figura En e Xanax di Enrico Nigiotti con Alfa, e chiude la presenza delle cover nella Top 100 la reinterpretazione di Cinque giorni di Sal Da Vinci con Michele Zarrillo al 96esimo posto.