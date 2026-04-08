Samurai Jay ribalta Sanremo 2026: Ossessione è più lenta di Balorda Nostalgia di Olly ma è platino

Non ha vinto il Festival di Sanremo, non è arrivata sul podio e non era tra le favorite. Eppure oggi "Ossessione" di Samurai Jay è la prima canzone Big a diventare platino. La canzone del rapper di Mugnano è l'unico brano che ha superato le 200 mila copie, confermandosi come la canzone più ascoltata dell'ultima edizione. Il traguardo arriva a oltre un mese dalla vittoria di Sal Da Vinci con "Per sempre sì". A Sanremo, però, il brano di Samurai Jay si era fermato al 17° posto, una posizione che è stata completamente ribaltata durante le settimane successive, prima grazie a un'heavy rotation radiofonica e poi all'esplosione su Spotify, dove ha superato le 34 milioni di ascolti.

"Ossessione" diventa la sua terza canzone più ascoltata sulla piattaforma di streaming, dietro solo ad "Halo", tormentone dell'estate 2025, che ne ha quasi 45 milioni. Alle sue spalle c'è "Gang" che con il featuring di Geolier ha quasi 39 milioni di stream. La canzone sanremese, quindi, ha oltrepassato le 200 mila vendite, considerando download e numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported, come si legge nella nota metodologica di FIMI. A differenza dell'edizione 2025, la canzone di Samurai ci ha messo più tempo per raggiungere il platino, rispetto a "Balorda nostalgia" di Olly che aveva raggiunto il platino in poche settimane, trainata dalla vittoria. "Ossessione", invece, ci arriva dopo oltre un mese, da underdog.

La differenza è che la canzone del cantautore genovese era anche quella che si era aggiudicata il Festival, mentre quella di Samurai ha raccolto il proprio successo giorno dopo giorno, da outsider, senza conquistare giornalisti, radio e televoto immediatamente, ma con calma. Eppure la sua canzone era tra le più accreditate per il successo radiofonico, un tormentone ante litteram, come avevamo scritto anche noi di Fanpage nelle pagelle degli ascolti in anteprima di gennaio. Da una parte, quindi, il successo di Samurai è stato costruito lentamente ma con costanza, dall'altra segna anche le difficoltà di quest'ultimo Festival.

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Il dato racconta anche un Festival di Sanremo meno incisivo rispetto al 2025: meno stream complessivi, meno hit immediate – nonostante il successo radiofonico di "Che fastidio!" di Ditonellapiaga – e un successo più frammentato. La canzone del vincitore, inoltre, Sal Da Vinci è man mano retrocessa, in attesa della prossima esplosione che arriverà con la sua partecipazione all'Eurovision. Sanremo, negli ultimi anni, ha sempre più dimostrato che la vittoria non è l'unico traguardo a cui aspirare ma è diventata una vetrina fondamentale anche per chi, meno blasonato, non lotta per il podio ma può vedersi riconoscere un risultato importante.