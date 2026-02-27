Gianni Morandi sorprende il figlio Tredici Pietro sul palco di Sanremo: “Me lo porterò dentro per sempre”

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha sorpreso suo figlio sul palco dell’Ariston, interpretando il brano “Vita” insieme a lui e alla coppia formata da Galeffi e Fudasca.

Gianni Morandi e Tredici Pietro, Sanremo 2026

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover e ai duetti, Tredici Pietro si è esibito con il brano "Vita", insieme a Galeffi e Fudasca. Ma a sorpresa, dopo alcuni secondi dall'inizio dell'esibizione, sul palco è salito anche suo padre, Gianni Morandi, che ha accompagnato suo figlio fino alla fine della canzone. La grande emozione per la cover padre/figlio si è poi racchiusa nell'abbraccio finale, commosso, tra padre e figlio. "Vita" è uno dei brani più importanti del progetto congiunto, "Dalla/Morandi", pubblicato nel 1988. Il brano è un invito a guardare al futuro con ottimismo, anche dopo aver affrontato difficoltà nel proprio cammino: un brano che si inserisce nel quadro narrativo di "Uomo che cade", la canzone di Tredici Pietro a Sanremo 2026.

La domanda sui "figli di papà" a Sanremo 2026 durante la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di Sanremo, c'è stato anche un piccolo momento di polemica, dopo una domanda da parte di un giornalista: "Come stai vivendo con tutti gli altri figli di papà questo Sanremo?". La risposta, dapprima intimidita, di Tredici Pietro, "non so come uscire da questa domanda", viene poi prontamente ribaltata: "Benissimo, sono tutti dei grandi, hanno tutti l'urgenza di esprimersi. Poi il tempo parlerà per loro e per noi". Al Festival di Sanremo sono presenti Tredici Pietro, LDA (figlio di Gigi D'Alessio) e Leo Gassmann (figlio di Alessandro Gassmann).

Il post di Gianni Morandi sull'esibizione con suo figlio Pietro a Sanremo 2026

Pochi minuti dopo l'esibizione sul palco di Sanremo 2026, è comparso il post sul profilo Facebook di Gianni Morandi, che ha voluto ringraziare suo figlio per queste grandi emozioni: "Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre". Un momento indimenticabile tra padre e figlio, che ha suggellato così: "Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre".

Cosa dice il regolamento sulla partecipazione di Gianni Morandi a Sanremo 2026

Ma cosa dice il regolamento sulla partecipazione di Gianni Morandi insieme a suo figlio Pietro? Impone all'artista in gara di esibirsi obbligatoriamente affiancato da uno o più ospiti. Non sussiste alcun comma, postilla o divieto che precluda la partecipazione di un consanguineo o di un affine di primo grado in tale ruolo. Allo stesso modo, non esiste alcuna preclusione tecnica o giuridica riguardo all'invito dell'interprete originale del brano scelto per la cover. Questo si può evincere anche dalla partecipazione nel 2007 di Roby Facchinetti e il figlio Francesco Facchinetti a Sanremo: presero parte alla gara nella categoria Big eseguendo il brano inedito "Vivere normale".