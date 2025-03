Achille Lauro torna a essere il più amato dalle radio, scendono in classifica Olly e Giorgia

video suggerito

Le radio questa settimana tornano a premiare Achille Lauro e la sua Incoscienti giovani che si era arrampicata al primo posto già due settimane fa, al termine del festival di Sanremo dove si è qualificata in settima posizione. La canzone del cantautore romano si riprende la testa delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane e lo fa superando colui che è risultato vincitore sul palco dell'Ariston, ovvero Olly e la sua Balorda nostalgia che questa settimana scende di due posizioni, scendendo dalla prima alla terza e finendo anche alle spalle di Cuoricini dei Coma_Cose, di cui è anche uscito il nuovo album.

Il podio delle canzoni più trasmesse in radio

La canzone di Fausto e California, infatti, conserva la sua seconda posizione, a dimostrazione di quanto questa canzone che racconta le storture dell'attualità, ma in maniera catchy, con quel ritornello martellante e l'hook fortissimo, stia ottenendo i risultati sperati. Così come Lauro, la cui canzone era una delle favorite almeno per salire sul podio e che si conferma amatissima da chi sceglie cosa trasmettere in radio. In salita c'è anche Tu con chi fai l'amore? dei The Kolors, altra canzone candidata fin da subito a essere un potenziale tormentone radiofonico, in grado di accompagnarci fino all'estate.

Scende Giorgia, salgono Elodie e Rose Villain

Sale anche Abracadabra di Lady Gaga, uscita oggi con l'album MAYHEM, che è al quinto posto. mentre scende sia il tormentone di Lola Young, Messy, che è stata anche in testa a questa speciale classifica, sia La cura per me di Giorgia che è al settimo posto, dopo essere salita fino in seconda posizione. Resta in ottava posizione, Volevo essere un duro, la canzone con cui Lucio Corsi si è classificato secondo al Festival di sanremo e con cui rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, mentre a chiudere la Top 10 ci sono, in salita, sia Elodie con Dimenticarsi alle 7 che Rose Villain con FuorileggeFuorilegge, decima.