Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

La classifica degli album vede Sanremo 2026 nelle retrovie: la compilation solo sesta, solo due Big in top 10

La FIMI dopo Sanremo 2026: pochi album dei Big in top 10, domina il rap, resiste la compilation del Festival. Nei singoli quasi monopolio sanremese, con “Ossessione” di Samurai Jay al primo posto.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Francesco Raiola
0 CONDIVISIONI
Samurai Jay e Sayf in classifica
Samurai Jay e Sayf in classifica

La prima classifica FIMI degli album dopo la fine del Festival di Sanremo 2026 dice che non c'è stato ancora un impatto degli album dei Big. Molti devono ancora uscire, altri vivranno delle nuove edizioni, ma per trovare il primo bisogna arrivare in sesta posizione con la compilation del Festival, che lo scorso anno esordì terzo. C'è Luchè in quinta posizione, in realtà, ma con l'album uscito mesi fa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la classifica dei singoli che vede le canzoni del Festival che occupano 29 delle prime 30 posizioni (e 30 delle 31) con il solo TonyPitony con "Donne ricche" a interrompere il dominio. Ovviamente lo streaming di questi giorni ha spinto le canzoni a performare meglio di altre uscite prime e a trarne giovamento è stato soprattutto Samurai Jay con "Ossessione".

A dominare le classifiche di vendita sono gli album rap che hanno caratterizzato questo inizio anno, con "Anche gli eroi muoiono" di Kid Yugi che continua a mantenere la prima posizione davanti a "Tutto è possibile" di Geolier. Sono questi i due album che da settimane occupano il podio, mentre alle loro spalle è una staffetta tra "Tutta vita" di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, in classifica da 71 settimane, e "Debi tirar mas fotos" di Bad Bunny, che questa settimana è in quarta posizione, perdendo il podio. Anche l'album del cantante portoricano può vantare numerose settimane in classifica (61, per la precisione).

Quinto è Luchè, quindi, mentre sesta è la compilation di questo Festival. Il primo con un album nuovo è Ermal Meta che è settimo con Funzioni vitali, il lavoro che contiene "Stella stellina", brano con cui si è presentato sul palco dell'Ariston. Alle sue spalle ci sono "Comuni mortali" di Achille Lauro, album che seguì la sua partecipazione a Sanremo 2025 e il nuovo album di bruno Mars "The romantic", mentre in decima troviamo un altro Big, ovvero Tredici Pietro con "Non guardare + giù". Per trovare altri cantanti di questo Festival bisogna andare alla posizione 19 dove troviamo "Che me ne faccio del tempo" di Mara Sattei, alla sua seconda settimana in classifica. Ventitreesimo "Casa Paradiso" di Tommaso Paradiso e  ventiseiesimo "Se Dio vuole" di Sayf.

Leggi anche
La classifica dei brani di Sanremo 2026 in radio: c'è un caso Sal Da Vinci tra le grandi emittenti

Dice un'altra cosa, invece, la classifica dei singoli che vede ovviamente tutte le canzoni del Festival nelle prime posizioni, grazie all'ascolto massivo di questi giorni. A comandare c'è "Ossessione" di Samurai Jay, che sopravanza la canzone vincitrice di questa edizione, ovvero "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, mettendo due napoletani in testa. A completare il podio, invece, c'è proprio Sayf con "Tu mi piaci tanto" seguito da "Che fastidio!" di Ditonellapiaga e "Male necessario" di Marco Masini e Fedez. In top 10 anche  "Stupida sfortuna" di Fulminacci, "Poesie clandestine" di LDA e Aka7even, "Labirinto" di Luchè, "Magica Favola" di Arisa e "Prima che" di Nayt.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Ancora esplosioni a Teheran. L'Iran: "Non ci arrenderemo mai agli USA e a Israele"
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
Perché l'aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerra
Non solo gas e petrolio: chiudere lo Stretto di Hormuz significa paralizzare industria e agricoltura globali
Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran, l'analisi: "Cambio di regime è impossibile senza il popolo"
La guerra per procura di Stati Uniti e Israele con i curdi iraniani può frammentare l'Iran
Macarena, Call of Duty e bombardamenti in Iran: l'inquietante messaggio dietro i video della Casa Bianca
Il nuovo obiettivo di Israele è il Libano: Hezbollah rischia di scomparire con la guerra in Iran Pasquale Porciello
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views