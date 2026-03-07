La classifica degli album vede Sanremo 2026 nelle retrovie: la compilation solo sesta, solo due Big in top 10

Samurai Jay e Sayf in classifica

La prima classifica FIMI degli album dopo la fine del Festival di Sanremo 2026 dice che non c'è stato ancora un impatto degli album dei Big. Molti devono ancora uscire, altri vivranno delle nuove edizioni, ma per trovare il primo bisogna arrivare in sesta posizione con la compilation del Festival, che lo scorso anno esordì terzo. C'è Luchè in quinta posizione, in realtà, ma con l'album uscito mesi fa. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la classifica dei singoli che vede le canzoni del Festival che occupano 29 delle prime 30 posizioni (e 30 delle 31) con il solo TonyPitony con "Donne ricche" a interrompere il dominio. Ovviamente lo streaming di questi giorni ha spinto le canzoni a performare meglio di altre uscite prime e a trarne giovamento è stato soprattutto Samurai Jay con "Ossessione".

A dominare le classifiche di vendita sono gli album rap che hanno caratterizzato questo inizio anno, con "Anche gli eroi muoiono" di Kid Yugi che continua a mantenere la prima posizione davanti a "Tutto è possibile" di Geolier. Sono questi i due album che da settimane occupano il podio, mentre alle loro spalle è una staffetta tra "Tutta vita" di Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, in classifica da 71 settimane, e "Debi tirar mas fotos" di Bad Bunny, che questa settimana è in quarta posizione, perdendo il podio. Anche l'album del cantante portoricano può vantare numerose settimane in classifica (61, per la precisione).

Quinto è Luchè, quindi, mentre sesta è la compilation di questo Festival. Il primo con un album nuovo è Ermal Meta che è settimo con Funzioni vitali, il lavoro che contiene "Stella stellina", brano con cui si è presentato sul palco dell'Ariston. Alle sue spalle ci sono "Comuni mortali" di Achille Lauro, album che seguì la sua partecipazione a Sanremo 2025 e il nuovo album di bruno Mars "The romantic", mentre in decima troviamo un altro Big, ovvero Tredici Pietro con "Non guardare + giù". Per trovare altri cantanti di questo Festival bisogna andare alla posizione 19 dove troviamo "Che me ne faccio del tempo" di Mara Sattei, alla sua seconda settimana in classifica. Ventitreesimo "Casa Paradiso" di Tommaso Paradiso e ventiseiesimo "Se Dio vuole" di Sayf.

Dice un'altra cosa, invece, la classifica dei singoli che vede ovviamente tutte le canzoni del Festival nelle prime posizioni, grazie all'ascolto massivo di questi giorni. A comandare c'è "Ossessione" di Samurai Jay, che sopravanza la canzone vincitrice di questa edizione, ovvero "Per sempre sì" di Sal Da Vinci, mettendo due napoletani in testa. A completare il podio, invece, c'è proprio Sayf con "Tu mi piaci tanto" seguito da "Che fastidio!" di Ditonellapiaga e "Male necessario" di Marco Masini e Fedez. In top 10 anche "Stupida sfortuna" di Fulminacci, "Poesie clandestine" di LDA e Aka7even, "Labirinto" di Luchè, "Magica Favola" di Arisa e "Prima che" di Nayt.