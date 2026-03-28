Nella classifica FIMI Nayt batte i BTS: primo Big di Sanremo in vetta, Lucio Corsi torna in Top 10

Nayt e i BTS

Nayt è il primo Big di Sanremo 2026 a debuttare direttamente al numero uno della classifica FIMI. Un risultato che arriva nella settimana del ritorno dei BTS. Il suo ultimo album "io, Individuo", infatti esordisce in testa alla classifica degli album davanti ai BTS. La band K-Pop, infatti, è tornata a sei anni da "Map of the Soul: 7 – The Journey" con il nuovo lavoro "Arirang", che segna il ritorno dopo che i membri del gruppo hanno terminato la leva obbligatoria. La band ha avuto un ritorno internazionale importante anche se l'album ha ricevuto critiche contrastanti. Batterli, però, non era scontato.

Primo Nayt dove non era riuscito Fulminacci

La settimana scorsa ci aveva provato Fulminacci, con il suo nuovo album "Calcinacci", a conquistare la testa della classifica ma era stato scalzato da Tony Effe e Side Baby, con il secondo volume di Crack Music: il primo resiste ancora in top 10, mentre i due rapper sono crollati alla ventiquattresima posizione. A un mese dalla fine del Festival, quindi, Nayt riesce a portare il Sanremo di Carlo Conti in testa alla classifica e anche "L'astronauta", una delle canzoni dell'album entra in top 10 tra i singoli. "Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi – ha scritto Nayt su Instagram -. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie".

Tra i Big di Sanremo in top 10 anche Chiello

Quello di Nayt non è l'unico album dei Big di Sanremo a esordire in top 10 questa settimana. Mentre Fulminacci è sceso in nona posizione, c'è Chiello che raggiunge l'ottava con "Agonia", nella settimana d'esordio. Solo il primo album da solista "Oceano Paradiso" aveva avuto un esordio migliore, terzo, ma era stato primo con il secondo album del suo vecchio gruppo, gli FSK Satellite, "Padre figlio e spirito". Per Fulminacci, invece, era stato il migliore esordio, visto che altri due avevano esordito in terza posizione. Chiude il podio questa settimana Olly, che mantiene la terza posizione con il suo album "Tutta vita".

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Il ritorno di Lucio Corsi

Il resto della classifica non regala grossi smottamenti tranne per il ritorno in decima posizione di Lucio Corsi con la ristampa in vinile e cd di "Bestiario musicale", un album del 2017 che parlava di otto animali selvatici tipici della Maremma. L'autore di "Volevo essere un duro", quindi, torna in classifica a dimostrazione dell'amore dei suoi fan che hanno voluto riascoltare quest'album. Per il resto, in quarta posizione c'è Kid Yugi con "Anche gli eroi muoiono", mentre in quinta c'è Geolier con "Tutto è possibile", mentre in sesta e settima posizione ci sono rispettivamente Bad Bunny con "Debí tirar más fotos" e Achille Lauro con "Comuni mortali".

Ecco la top 10 completa: