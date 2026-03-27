In “io, Individuo” Nayt ci dice che solo la collettività ci fa scoprire noi stessi: Sanremo lo dimostra

Nayt ha pubblicato lo scorso 20 marzo il suo nuovo album “io Individuo”: l’evoluzione dell’analisi derivante da “Lettera Q” e il palco di Sanremo 2026 con “Prima che”.

Nayt, via Alessio Albi

A quasi un mese dal Festival di Sanremo 2026, dove ha esordito con "Prima che", Nayt, nome d'arte di William Mezzanotte, ha pubblicato il suo nuovo album "io Individuo". Un progetto che arriva a due anni di distanza da "Lettera Q" (qui l'intervista) e che ne rappresenta la naturale e profonda evoluzione narrativa. Tutto questo si intreccia con i prossimi mesi e con ciò che vedrà protagonista l'artista romano: il "Noi Individui Tour", che lo trasporterà sul palco dei più grandi palasport italiani.

È interessante notare che il cono di luce conquistato da Nayt in questi ultimi anni, soprattutto in seguito all'arrivo della trilogia "Mood", "Doom" e "Habitat", sia in realtà il risultato di un lungo processo evolutivo. Un conflitto costante con il sé del passato che viene riportato a galla proprio in "io Individuo", dove nell'outro del disco è presente il brano "Contraddizioni". La traccia riproduce un dialogo intimo tra l'artista e un suo ex maestro di teatro, da lui stesso definito "il suo mentore". Proprio in quella conversazione, emerge come le dinamiche del genere rap collimano spesso con pratiche da cui Nayt rifugge.

Questo accade perché "io Individuo", come suggerisce la scelta grafica della minuscola per il pronome "io" nel titolo, è un album incentrato sulla ricerca della collettività come elemento essenziale per la sopravvivenza umana. È un incessante interrogatorio che risponde ai quesiti rimasti aperti nel disco precedente. Se "Lettera Q" aveva il compito di documentare lo sforzo titanico dell'autore per arginare un trauma generazionale in cui si rispecchiava anche il suo pubblico, ora diventa necessario trovare nuove chiavi di lettura. E nel nuovo progetto, l'autore ritrova finalmente sé stesso riflettendosi negli altri.

Sembra quasi che Nayt sia riuscito a sbrogliare alcune complesse matasse della sua vita personale, mettendo da parte l'ego per costruire un universo di nuove domande. Tra i passaggi più intensi del disco spicca l'interludio "Origini", in cui trova parziale risoluzione il doloroso racconto dell'assenza paterna, già affrontato in "Bad Vibes" nel 2024. Nella traccia viene inserita la vera voce della madre e il cantante ci suggerisce una rielaborazione razionale e priva di vendetta di quel trauma. Persino di fronte all'atto della violenza nei confronti della madre, la potenza del brano si sprigiona nel "mi ha dato te" finale: il dolore cambia forma e si trasforma, seguendo la traiettoria dell'accettazione.

Il culmine pubblico di questa traiettoria è stata la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con "Prima che". Un brano che, per stessa ammissione dell'artista, in origine non era destinato alla kermesse. Tuttavia, l'immediatezza e l'urgenza con cui è stato scritto (nell'arco di appena tre ore) hanno convinto il rapper a portarlo sul palco dell'Ariston. Ciò che è arrivato in televisione non è stata una versione edulcorata o folkloristica dell'autore, come talvolta è accaduto per altri esponenti del genere. "Prima che" non stride affatto con il percorso di Nayt, ma apre una porta a chi, dopo svariati album di successo, si chiedeva ancora chi fosse davvero questo artista.

E proprio nel momento di massima esposizione nazional-popolare, Nayt non ha interrotto il flusso della sua identità. Al contrario, ha spalancato l'ennesimo spazio di confronto, abbattendo il concetto stesso di giusto e sbagliato quando canta: "Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?". Il sesto posto finale in classifica appare, in quest'ottica, non come una rivalsa verso la passata indifferenza, ma come l'ennesima azione di apertura incondizionata al pubblico.

Mentre ci chiediamo chi e cosa stia diventando Nayt oggi, abbiamo di fronte il più limpido esempio del messaggio alla base di "io Individuo": è solo attraverso la collettività che riusciamo a scoprire qualcosa di nuovo su noi stessi, rendendoci, in fondo, semplicemente più umani.