Nicole Mazzocato incinta racconta: “La mia gravidanza ha avuto complicazioni ma ora è tutto ok” Nicole Mazzocato è incinta, la notizia è stata confermata nelle ultime ore dopo settimane di rumors: ha nascosto la sua gravidanza perché all’inizio ci sono state delle complicanze, ecco le parole dell’ex corteggiatrice.

A cura di Gaia Martino

La notizia di Nicole Mazzocato incinta è stata una sorpresa, o forse no. Molti esperti di gossip nelle ultime settimane avevano lanciato il rumor e la conferma è arrivata nel weekend attraverso un post su Instagram pubblicato dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E dopo l'annuncio di Fabio Colloricchio che presto diventerà papà, anche la sua ex ha deciso di mettere su famiglia insieme al suo compagno, il calciatore Armando Anastasio. Nelle ultime ore, di risposta ad un utente Instagram, ha raccontato di avere avuto delle complicanze ad inizio gravidanza, per fortuna risolte.

L'annuncio di Nicole Mazzocato

Con un post su Instagram l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta dall'allora tronista Fabio Colloricchio, ha annunciato che lei ed il suo fidanzato Armando Anastasio presto diventeranno genitori. "Saremo presto in quattro" – ha scritto, includendo nella famiglia il loro gatto – Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo..Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese..Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole".

La gravidanza di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato non conosce ancora il sesso del bebé che porta in grembo. Su Instagram ha risposto alle domande di alcuni utenti, curiosi di conoscere i dettagli della sua gravidanza. I rumors sul suo conto circolavano da diverse settimane ma sono stati confermati soltanto ora – al quinto mese di gravidanza – perché all'inizio ci sono state delle complicazioni, per fortuna risolte. Ecco cosa ha detto Nicole nelle sue stories: