Alessandro Tersigni papà bis, la piccola Zoe nata dopo qualche complicazione: “Ora stiamo tuti bene” Alessandro Tersigni, attore de Il Paradiso delle Signore, e la moglie Maria Stefania Di Renzo sono diventati genitori bis. La nuova arrivata in famiglia si chiama Zoe ed è nata i primi di febbraio, ma la coppia ne dà notizia solo ora. Dopo alcune complicazioni durante il parto, la piccola ora sta bene.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Tersigni è diventato papà per la seconda volta. L'attore della fiction Il paradiso delle signore e la moglie Maria Stefania Di Renzo hanno accolto in famiglia la piccola Zoe, nome che significa "vita" e che hanno scelto perché considerano la sua nascita un vero e proprio miracolo.

La notizia della nascita

La piccola è nata i primi giorni di febbraio ma la coppia ha scelto di darne notizia solo ora, in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più. Tuttavia, Vanessa Gravina, collega di Tersigni ne Il paradiso delle Signore, aveva rivelato al conduttore Marco Liorni che presto la coppia avrebbe accolto in famiglia un nuovo bebè. Nessuno dei diretti interessati, però, aveva confermato l'indiscrezione. La seconda arrivata in casa Tersigni- Di Renzo si chiama Zoe, nome che significa "vita" e che la coppia ha scelto perché considera il suo arrivo quasi un miracolo.

I problemi durante il parto

Anche se ora la piccola sta bene, Tersigni ha rivelato che ci sono state delle complicazioni prima e durante il parto, ragioni che probabilmente lo hanno spinto ad aspettare prima di comunicare la lieta notizia ai fan. La neo mamma ha dovuto affrontare un cesareo d'urgenza in anticipo, nonostante i mesi di gravidanza fossero trascorsi in maniera piuttosto tranquilla. L'attore non ha quindi potuto assistere al momento del parto e in più, poco dopo, sia lui che il primogenito Filippo sono risultati positivi al Covid. Ma ora il peggio è passato e in famiglia sembra essere tornata la tranquillità: