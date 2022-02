Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta diventeranno genitori: “Ci sentiamo benedetti” Con una serie di scatti pubblicati su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan hanno annunciato che diventeranno presto genitori.

A cura di Elisabetta Murina

Prima erano solo rumors alimentati dai fan, ora è ufficiale: l'ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinyan diventeranno genitori la prima volta. L'annuncio con un post via Instagram: "Finalmente possiamo raccontarvi che fra 5 mesi saremo un@ in più".

L'annuncio su Instagram

Con qualche tenero scatto che ritrae il test di gravidanza e le prime ecografie, Fabio Colloricchio e la fidanzata hanno annunciato che presto la loro famiglia si allargherà. Violeta è in dolce attesa per la prima volta, come ha scritto nella breve didascalia che accompagna le immagini: "Saremo genitori per la prima volta. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme ( che non sono state poche) questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felice coinvolgervi". Il piccolo o la piccola (ancora non hanno svelato il sesso) nascerà tra 5 mesi e la coppia è al settimo cielo: "Finalmente possiamo raccontarvi che tra cinque mesi saremo un@ in più! Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi passati, continuiamo in una nube di felicità, ci sentiamo davvero benedetti".

La storia d'amore tra Fabio e Violeta

Fabio Colloricchio è stato tronista e corteggiatore a Uomini e Donne. Prima è entrato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Teresa Cilia e dopo non essere stato scelto è salito sul trono, uscendo dallo show con Nicole Mazzoccato. Ma la storia con lei non ha funzionato e nel 2019 Fabio ha conosciuto Violeta, durante l'esperienza a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi. I due si sono innamorati e non si sono più lasciati, tanto che l'ex tronista ha lasciato l'Italia e si è trasferito in Spagna per starle accanto.