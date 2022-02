Lewis Burton diventerà papà, la compagna Lottie Tomlinson è incinta Lottie Tomlinson e Lewis Burton presto diventeranno genitori: dopo il passato segnato dai drammatici lutti, la coppia sorride con il pancino della modella tra le mani.

A cura di Gaia Martino

Lewis Burton diventerà presto papà: la sua compagna, Lottie Tomlinson, è in dolce attesa. Dopo la scomparsa della sua fidanzata Caroline Flack, morta suicida nel febbraio 2020, il modello ed ex tennista è tornato a sorridere con la modella e imprenditrice inglese. Con un annuncio su Instagram la coppia ha comunicato che presto diventeranno genitori: le due fotografie in cui è ben visibile il pancino sono diventate subito virali. "Solo noi tre" è la didascalia del post.

Chi è Lottie Tomlinson

Charlotte Elizabeth Tomlinson, conosciuta con il soprannome Lottie, è una truccatrice e modella inglese. La sorella di Louis Tomlison, cantante membro della boy band One Direction, è la fondatrice dell'azienda di autoabbronzanti Tanologist, e presto diventerà mamma all'età di 23 anni. Lei ed il suo compagno, Lewis Burton con cui ha iniziato una storia d'amore nel dicembre 2020, presto allargheranno la famiglia. Lottie è stata vittima di due tragici lutti, quello della madre, morta di leucemia nel 2016, e quello della sorella Felicité, avvenuta nel 2019 a causa di un arresto cardiaco.

Il passato di Lewis Burton

Lewis Burton prima di conoscere Lottie ha vissuto una storia d'amore con Caroline Flack, la famosa conduttrice inglese, morta suicida a 40 anni nel febbraio 2020. Stavano insieme da meno di un anno ed il loro rapporto sembrava andasse a gonfie vele quando il volto noto televisivo ha compiuto il drammatico gesto. Accusata e indagata per violenza domestica ai danni dell'ex, Andrew Brady, Caroline Flack non avrebbe resistito all'attacco mediatico e per questo motivo avrebbe deciso di mettere fine alla sua vita. Burton con un post su Instagram parlò del suo dolore. A distanza di due anni ha ritrovato il sorriso con la compagna Lottie Tomlinson che presto gli regalerà la gioia di diventare padre.