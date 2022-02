Quentin Tarantino diventerà padre per la seconda volta, la moglie Daniella Pick è incinta Il famoso regista Quentin Tarantino diventerà padre per la seconda volta: sua moglie Daniella Pick è incinta, presto arriverà un fratellino per Leo, nato nel febbraio 2020.

A cura di Gaia Martino

Quentin Tarantino è pronto a diventare padre per la seconda volta: sua moglie, Daniella Pick, è incinta come svelato dal suo agente alla rivista People. La notizia arriva dopo due anni dalla nascita del loro primogenito Leo, nato nel febbraio 2020. In molti pensavano che la scelta del nome del figlio fosse legata al celebre attore Leonardo Di Caprio, ma così non fu, come sottolineò il regista, uno dei più amati d'America. Vivono in Israele, terra d'origine della modella, ma non si conoscono ancora i dettagli sul bebé in arrivo: i fan sono in attesa di scoprire se si tratta di un nuovo maschietto o di una femminuccia.

L'amore tra Quentin Tarantino e Danielle Pick

Il regista, tra i più amati e famosi d'America, ha conosciuto la donna della sua vita, 38enne, in occasione della promozione, in Israele, di uno dei film più iconici di Tarantino, Bastardi senza gloria. Si sono fidanzati nel 2017 e si sono sposati nel 2018, a Los Angeles. Daniella Pick, modella e cantante nata a Ramat, è la figlia di una delle pop star più amate del suo paese, Tzvika Pick. La coppia vive attualmente a Tel Aviv, in Israele, insieme al loro primo figlio, nato nel 2020, Leo.

Perché hanno chiamato il primo figlio Leo

Quentin Tarantino, ospite nel giugno 2021 dello show di Jimmy Kimmel, raccontò dell'origine del nome di suo figlio, Leo, che non ha nulla a che fare con Leonardo Di Caprio. Nonostante avessero lavorato insieme nei film Django Unchained e C'era una volta in America, non voleva in alcun modo ispirarsi a lui quando, insieme alla moglie, ha scelto quel nome.