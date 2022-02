Michael Bublè sarà padre per la quarta volta, la rivelazione nel videoclip del suo prossimo brano Michael Bublè diventerà padre per la quarta volta: la moglie Luisana Lopilato, attrice di origini argentine, è incinta. La rivelazione in un una scena in anteprima del videoclip del suo nuovo brano, I’ll Never Not Love You.

A cura di Elisabetta Murina

La famiglia Bublè-Lopilato si allarga. Il cantante di origini canadesi diventerà padre per la quarta volta: la moglie Luisana Lopilato, modella e attrice di origini argentine, è incinta. Dopo i tra figli Noah, Elias e Vida, rispettivamente di otto, sei e tre anni, la coppia è pronta ad accogliere un altro figlio o un'altra figlia (ancora non si sa quale sarà il sesso). La rivelazione in una clip, vista in anteprima dal sito TMZ, del prossimo singolo di Bublè, I'll Never Not Love You, che mostra la moglie con il pancione.

La rivelazione della gravidanza

La lieta notizia è arrivata attraverso una clip in anteprima del prossimo singolo di Michael Buble, I'll Never Not Love You, che in una sequenza all'interno di un supermercato mostra la moglie del cantante con il pancione. Secondo TMZ, che l'ha vista, il brano dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana e sarebbe un richiamo al primo incontro della coppia, avvenuto sul set di uno dei grandi successi di Bublè, Haven't Met You Yet. Per la coppia si tratta del quarto figlio, dopo Noah, Elias e Vida, che hanno rispettivamente otto, sei e tre anni. Nessuno dei due diretti interessati si è ancora espresso via social per fornire qualche dettaglio in più sulla gravidanza.

La storia d'amore tra Michael Bublé e Luisana Lopilato

Michael Bublè e Luisana Lopilato si sono incontrati per la prima volta sul set del video di Haven't Met You Yet, uno dei successi del cantante risalente al 2009. Dopo l'incontro davanti alle telecamere all'insegna della musica, si sono fidanzati ufficialmente e due anni dopo, nel 2011, sono convolati a nozze. Con il tempo la loro famiglia di è allargata, rendendoli genitori per tre volte di Noah (che oggi ha otto anni), Elias (6 anni) e l'ultima arrivata in casa Bublè-Lopilato, Vida, che di anni ne ha 3.