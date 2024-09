video suggerito

Vincent Cassel padre per la quarta volta, la sua fidanzata Narah Baptista aspetta un bambino Vincent Cassel e Narah Baptista starebbero per diventare genitori. Di recente la modella 27enne ha pubblicato uno scatto in cui si accarezza il pancione: “Mamma ti aspetta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vincent Cassel e Narah Baptista starebbero per diventare genitori. La notizia, riportata dal Daily Mail, è iniziata a circolare dopo che la modella ha condiviso sui social una fotografia in cui si accarezzava il pancione, corredato dalla didascalia: "Mamma ti aspetta…". Sarebbe il primo figlio della coppia. Vincent Cassel è già padre di Deva e Léonie, nate dal matrimonio con Monica Bellucci, e di Amazonie Cassel, avuta dalla sua seconda moglie Tina Kunakey.

Vincent Cassel e Narah Baptista presto genitori

Nelle immagini condivise sul suo profilo Intagram, Narah Baptista sorride mentre mostra il pancione. Gli scatti della modella sono accompagnata da una didascalia scritta in portoghese in cui si legge "Mamma ti aspetta" e un post scriptum: "Fotografie scattata dalla nonna".

La storia d'amore tra Vincent Cassel e Narah Baptista

Narah Baptista, modella 27enne che ha partecipato all'edizione di Miss Universo Australia 2020, dopo diversi indizi social aveva ufficializzato la storia d'amore con Vincent Cassel tramite una foto condivisa a novembre scorso in occasione del 57esimo compleanno dell'attore. "Buon compleanno tesoro", aveva scritto come didascalia. La scintilla tra i due sarebbe scoccata poco dopo dalla fine del matrimonio di Cassel con la modella Tina Kunakey (sposata nel 2018 e da cui l'attore si è separato nel 2023, cancellando dal suo profilo Instagram ogni foto insieme a lei). In occasione della premiere di Parthenope, film di Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024, la coppia ha fatto il suo debutto sul red carpet (ma già durante la Parigi Fasion Week l'attore e la modella si erano mostrati in pubblico). Vincent è padre di tre figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004, Leonie, nata il 21 maggio 2010, avute con Monica Bellucci, e Amazonie, avuta con Tina Kunakey nel 2019.