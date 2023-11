Vincent Cassel è fidanzato con Narah Baptista, la foto che ufficializza la storia con la modella Dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey, Vincent Cassel ha ritrovato l’amore. La fidanzata si chiama Narah Baptista, ha 27 anni ed è una modella. A ufficializzare la loro frequentazione uno scatto pubblicato su Instagram dalla ragazza in occasione del compleanno dell’attore, che ha spento 57 candeline.

A cura di Elisabetta Murina

Vincent Cassel ha una nuova fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey, sposata nel 218, l'attore ha voltato pagina e ritrovato la felicità al fianco della modella Narah Baptista. A ufficializzare la loro frequentazione uno scatto pubblicato su Instagram dalla 27enne per il compleanno del compagno, che ha spento 57 candeline.

La foto che ufficializza la storia tra Vincent Cassel e Narah Baptista

In occasione del compleanno di Vincent Cassel, che lo scorso 23 novembre ha festeggiato i suoi 57 anni, Narah Baptista ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae abbracciata al noto attore e produttore cinematografico. Si tratta della conferma ufficiale della loro relazione, dopo che lo scorso settembre erano comparsi alcuni indizi social, sempre nelle rispettive Stories. Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme, ma i due appaiono complici e felici. "Buon compleanno tesoro", ha scritto come didascalia la modella. Lo stesso Cassel ha poi ricondiviso lo scatto.

Chi è Narah Baptista, la nuova fidanzata di Vincent Cassel

Narah Baptista ha 27 anni, lavora come modella e ha partecipato all'edizione di Miss Universo Australia 2020. Ha origini brasiliane e australiane e su Instagram è seguita da oltre 60mila follower. Sul suo profilo condivide scatti della sua vita, da sola o in compagnia di amici e familiari. Da qualche mese, stando a quello che si sa, è fidanzata con Vincent Cassel. Prima della conferma ufficiale, i due erano stati avvistati mentre partecipavano insieme a un evento a Rio De Janeiro, scatenandosi insieme a una festa al Renascença Clube, un'associazione che promuove manifestazioni culturali della comunità di colore. Sempre sui social, la modella aveva postato una serie di selfie accompagnati dalla didascalia "La tua". Cassel, in portoghese, aveva replicato: "Il tuo".

