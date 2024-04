Edoardo Tavassi lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli, al GF Vip lo definì “subdolo manipolatore”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli. Ospite del programma TNT (Attenti a quei due), l'ex concorrente del GF vip ha commentato la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi, lanciando una piccola frecciatina all'opinionista. Tra i due ci sono dei trascorsi: Bruganelli è stata opinionista proprio durante l'edizione del Grande Fratello a cui lui prese parte e, all'epoca, lo definì un ‘subdolo manipolatore'.

La frecciatina di Edoardo Tavassi a Sonia Bruganelli

“Con Vlady sono andati sul sicuro, è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Sai quando ti affezioni?", ha detto Tavassi a proposito della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che vede Luxuria come conduttrice, mentre Dario Maltese e Sonia Bruganelli opinionisti. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno, che ha preso il posto di Alvin: "Quello che mi dispiace è la sua mancanza, lui è il 40% del programma, è bravissimo e molto ironico".

il fratello di Guendalina Tavassi si è poi soffermato su Sonia Bruganelli, che è stata opinionista anche durante la sua partecipazione al GF Vip: "Il mio naufrago preferito di questa edizione forse Edoardo di Masterchef, mi sembra molto simpatico. Piace anche a Sonia? Vabbè, anche io le piacevo all'inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo”. Il riferimento è alle parole che Bruganelli disse allo stesso Tavassi durante una puntata del reality, definendolo appunto "subdolo manipolatore".

Cosa disse Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi al GF Vip

I precedenti tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi risalgono al 2023, durante il Grande Fratello Vip. La prima attaccò duramente il concorrente per via dei suoi comportamenti: "Non mi è mai capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. È un personaggio, arrivato con l'atteggiamento da guascone, da simpaticone e dietro quell'atteggiamento, ha fatto il manipolatore, il burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità. A 40 anni stai facendo la figura di una persona senza anima". Parole molto forti, che avevano turbato il gieffino. "Ma come ti permetti?", era stata la sua reazione. Dopo la puntata, poi, Tavassi era tornato a riflettere sull'accaduto: "Magari non doveva offendere, però se quella è la sua opinione, basta. Io, quando dice manipolatore, mi dà fastidio che mi insulti, ma so che non lo sono quindi non me ne può fregare di meno".