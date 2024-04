video suggerito

Dario Maltese: "Non sono single. Sonia Bruganelli? Siamo diversi ma ci rispettiamo" Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Dario Maltese si è raccontato per la prima volta da protagonista. Dalla decisione di accettare la proposta di rivestire il ruolo di opinionista all'Isola dei famosi all'amore. E per la prima volta rivela: "Non sono single, c'è una persona nella mia vita".

A cura di Stefania Rocco

Dario Maltese, giornalista diventato recentemente opinionista dell’Isola dei famosi, si è raccontato di fronte alle telecamere di Verissimo. Intervistato da Silvia Toffanin, Dario ha immediatamente smentito i pettegolezzi a proposito del presunto cattivo rapporto con Sonia Bruganelli, sua collega nello studio del reality show condotto da Vladimir Luxuria: “Sonia mi diverte molto. È evidente che siamo diversi e che la pensiamo in maniera differente ma ci rispettiamo molto”.

Dario Maltese: “Tornerò a condurre il Tg5”

Quella all’Isola, chiarisce Maltese, è una parentesi. A breve il mezzobusto del Tg5 tornerà al suo posto dietro la scrivania del telegiornale: “Il Tg5 mi manca moltissimo ma non l’ho mai lasciato. Per adesso faccio su e giù tra Roma e Milano ma tra qualche settimana tornerò in conduzione alle 20. Il Tg e questa azienda sono la mia casa da 20 anni”. Spazio quindi al rapporto con la famiglia: la madre e il padre scomparso qualche anno fa. “Mia madre è molto contenta e mi segue. Ma è una donna molto distinta quindi non va in giro a vantarsi del mio lavoro. Ha sempre mantenuto una certa sobrietà. È stata un'insegnante di scienze naturali ma è sempre stata molto presente con noi figli. Ci sentiamo tutti i giorni e facciamo molte videochiamate affollate insieme ai miei fratelli e ai nipoti”, ha raccontato il giornalista per poi aggiungere a proposito del padre: “Mio padre ci teneva tanto al fatto che leggessimo e studiassimo. Si era laureato in matematica e fisica e a lungo è stato preside di liceo. Era un bohémienne. Per elaborare la sua mancanza ci è voluto un po’ di tempo, abbiamo protetto nostra madre. Le persone intorno a me mi fanno notare che ho acquisito tanti aspetti di lui, soprattutto nel suo lato eccentrico, un pizzico di follia e di esuberanza”. Forte anche il legame con il suo paese d’origine, Castellammare del Golfo dov’è cresciuto: “Il legame con il mio paese è fortissimo, non si è mai interrotto. Negli ultimi 7/8 anni mi sono imposto di tornare a casa almeno una volta al mese, anche solo per un giorno. Ho mantenuto un nucleo di amicizie storiche che sono rimaste le stesse”.

Dario Maltese: “C’è una persona nella mia vita”

Infine, il giornalista rivela di essersi innamorato pur senza rivelare l’identità della persona che da qualche tempo gli sta accanto: “L’amore deve necessariamente avere uno spazio nella mia vita, altrimenti che vita sarebbe? Il lavoro ti definisce ma l’amore è una parte importantissima. Oggi a 47 anni sono riuscito a trovare un buon equilibrio tra amore, famiglia e lavoro. Non sono single, c’è una persona nella mia vita”.