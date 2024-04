video suggerito

Dario Maltese dal Tg5 a opinionista all’Isola dei Famosi: “Ecco cosa mi ha spinto ad accettare” Dario Maltese, giornalista del Tg5, sarà uno degli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Il volto Mediaset ha raccontato cosa l’abbia spinto ad intraprendere questa avventura accanto a Sonia Bruganelli, che lo affiancherà in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per partire, l'8 aprile, infatti, è la data di inizio del reality di Canale 5 e già fervono i preparativi. Il programma ha cambiato volto e, infatti, uno dei nuovi protagonisti, ovvero Dario Maltese, giornalista del Tg5 chiamato a ricoprire il ruolo di opinionista, ha parlato di questa nuova avventura a Tv Sorrisi e Canzoni.

Dario Maltese e il suo ruolo da opinionista

La carriera di Maltese lo ha portato finora a ricoprire vari ruoli all'interno del mondo dell'informazione, passando da inviato, a mezzobusto del telegiornale, misurandosi anche nella scrittura e, quindi, l'idea di potersi cimentare in un nuovo progetto lo ha entusiasmato fin da subito: "Mi ha spinto la curiosità, che è uno dei motori principali del mio lavoro di giornalista. Vado con molto entusiasmo, per fare un'esperienza diversa e anche per divertirmi." Quello del divertimento è stato un consiglio che anche la sua collega, Cesara Buonamici ha voluto dargli, reduce dalla lunghissima esperienza del Grande Fratello:

Sì, Cesara mi ha dato consigli, così come il mio direttore Clemente J.Mimun, che ringrazio per avermi lasciato la libertà di accettare questo impegno, mi hanno detto di essere me stesso, di divertirmi e di non prendermela se magari ogni tanto dovesse arrivare qualche critica. Andrò molto d'instinto, in base a quello che accadrà ogni puntata. Per carattere non mi interessano i gossip, ma la dimensione del racconto dei protagonisti, perché il reality in fondo è come un romanzo popolare.

Il primo incontro con il cast dell'Isola dei Famosi

Come già anticipato, l'Isola cambierà volto e non ci sarà a condurla Ilary Blasi, come è accaduto negli ultimi anni, ma ci sarà Vladimir Luxuria. Al posto dell'ormai più che rodato Alvin ci sarà Elenoire Casalegno e, accanto a Maltese in studio, Sonia Bruganelli. Sulle sue compagne d'avventura, il giornalista ha dichiarato: "Ci siamo conosciuti sul set per la cover di Sorrisi. Vladimir è ironica e intelligente, Elenoire mette subito di buon umore, ha sempre la battuta pronta. Sonia Bruganelli ha un mondo interiore tutto da scoprire, vivremo una bella avventura".

Leggi anche Isola dei Famosi 2024, svelato il nome del nuovo opinionista accanto a Sonia Bruganelli