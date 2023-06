Grande Fratello Vip 8, decisa la data di partenza del reality Tra i programmi certi della prossima stagione televisiva di Mediaset c’è il Grande Fratello Vip. Arrivato alla sua ottava edizione, che vedrà personaggi noti con sconosciuti, pare si conosca già la data di partenza del reality di Alfonso Signorini.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è da sempre periodo di revisione dei programmi che popoleranno la tv del prossimo autunno, ed è così che anche in Mediaset, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, si pensa a costruire dei palinsesti che siano a prova di ascolti. Ebbene, tra le trasmissioni confermate e più attese della prossima stagione, c'è senza dubbio il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua ottava edizione. Stando a quanto riportato da TvBlog, si conoscerebbe già la data di partenza del reality di Canale 5.

Quando inizia il GFVip 8

Dopo un'edizione in cui non sono mancate le lamentele e le strigliate da parte di Piersilvio Berlusconi, votato ad una televisione meno trash e più di sostanza, il nuovo Grande Fratello si appresta ad aprire le porte a concorrenti tanto vip, quanto a persone comuni desiderose di provare questa esperienza. Un modo, forse, per attenuare la deriva delle scorse edizioni e per dare un nuovo brio allo show condotto da Alfonso Signorini che, intanto, già sta lavorando ai casting per i concorrenti. Secondo TvBlog, sembrerebbe che la prima puntata del GFVip sia confermata a settembre, per l'esattezza lunedì 18. La data si avvicina a quella dello scorso anno, ma anche stavolta sarà difficile individuare un periodo di chiusura, visto che gli ultimi appuntamenti televisivi con il reality hanno occupato i palinsesti per almeno sei mesi.

I nuovi opinionisti accanto ad Alfonso Signorini

Novità, quindi, per quanto riguarda il cast, ma anche per l'assetto interno del reality. Dopo l'addio di Sonia Bruganelli come opinionista e anche quello di Orietta Berti, circolano da tempo alcuni nomi, da Emanuele Filiberto di Savoia, ad Amanda Lear. Confermata, invece, Giulia Salemi nel ruolo di colei che supervisiona le reazioni social durante la diretta, ruolo che non solo le si addice, ma che è stato un valore aggiunto della scorsa edizione. Al momento, però, è ancora tutto in fase di definizione, ma non mancheranno ulteriori rumors nel corso di queste calde settimane estive, in attesa di iniziare una nuova annata televisiva.