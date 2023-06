Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno al Grande Fratello come opinioniste, la conferma Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno come opinioniste nella prossima edizione del Grande Fratello, per la prima volta in versione non Vip. A parlare per la prima è stato il suo ufficio stampa: “È indisponibile, lo ha comunicato per tempo, ad affrontare una terza stagione”. La seconda invece sta valutando proposte più adatte.

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli non tornerà come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello che, per la prima volta, sarà in versione non vip. La produzione del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, starebbe pensando a un ricambio totale delle presenze fisse in studio, in particolare delle opinioniste. A confermarlo l'ufficio stampa della produttrice e ormai ex moglie di Paolo Bonolis. E anche Orietta Berti ha fatto sapere di volersi dedicare ad altri progetti, più vicini alle sue corde. Chi prenderà il loro posto?

Sonia Bruganelli non tornerà al Grande Fratello

Era nell'aria già da tempo il mancato ritorno di Sonia Bruganelli sulla poltrona rossa da opinionista del GF, ora è arrivata la conferma anche da parte del suo ufficio stampa, curato da Sabrina Laganà. Riprendendo alcuni articoli che facevano delle ipotesi sul futuro del programma e del suo ruolo, la donna ha scritto: "Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà-anche- per l'indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione".

Bruganelli quindi già da tempo aveva comunicato la sua indisponibilità nel tornare come opinionista per il terzo anno consecutivo. Pare che il prossimo autunno sarà impegnata con altri progetti lavorativi, non ancora resi noti, se non quello delle registrazioni di Ciao Darwin, che dureranno alcuni mesi.

Neanche Orietta Berti tornerà al GF

Diverse sono le carte in gioco per Orietta Berti: anche se è vero che ha un contratto biennale con Mediaset, che prevede due programmi televisivi, pare si stia valutando l'ipotesi di un cambio format, vista anche la performance nell'ultima edizione del GF Vip. Tra le possibilità in campo c'è la giura di Io Canto, show musicale più vicino alle sue corde, che dovrebbe tornare nei mesi invernali. "Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrami sul brano. Per l'autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me", ha detto la cantante nel corso di un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.