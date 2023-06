Grande Fratello Vip/Nip, autori in cerca di otto sconosciuti e dodici concorrenti famosi Fervono i preparativi per l’ottava edizione del Grande Fratello. Intanto, trapelano i primi dettagli sui concorrenti e su come saranno suddivisi tra vip e nip.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello. I casting sono ormai iniziati da un po' e gli autori, come anticipato da Fanpage.it, hanno in mente un cast composto non solo da volti noti del piccolo schermo, ma anche da sconosciuti, quindi da vip e nip. L'intento sembra essere quello di puntare più sulle storie, che sui nomi altisonanti, che in verità scarseggiavano anche nelle edizioni precedenti del reality.

Grande Fratello, quanti concorrenti entreranno nella casa

In queste ore, il giornalista Giuseppe Candela, ha svelato su Dagospia il numero dei concorrenti da cui partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality avrà inizio con venti concorrenti. In particolare, secondo quanto sostiene, otto di loro saranno degli sconosciuti, scelti in base alle loro storie o, comunque, per avere colpito positivamente gli autori. A loro, si aggiungeranno dodici volti noti, che rappresenteranno la quota vip.

Il cambiamento voluto da Pier Silvio Berlusconi

La scelta del cast andrà nella direzione del cambiamento richiesto da Pier Silvio Berlusconi, per fare in modo che la casa non diventi un covo di maleducazione, volgarità e, talvolta, atteggiamenti che richiamano al bullismo o alla violenza verbale. Alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello è stato confermato Alfonso Signorini. Al momento, non sono ancora stati ufficializzati i nomi degli opinionisti. Dunque, è tutto in divenire. Non è dato sapere neanche se torneranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che già avevano rivestito quel ruolo nella passata edizione. Intanto, secondo il settimanale Oggi, la giornalista Annalisa Chirico sarebbe vicinissima alla firma e, dunque, una papabile concorrente. Non resta che attendere le prossime settimane per avere dettagli sempre più definiti su quello che sarà il nuovo Grande Fratello.