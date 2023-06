Grande Fratello Vip 8, la giornalista Annalisa Chirico prima concorrente: “È vicinissima alla firma” Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, la prima concorrente con la quale gli autori avrebbero trovato un accordo è Annalisa Chirico, giornalista, saggista e opinionista televisiva, che in passato è stata legata con l’ex presidente Enel Chicco Testi.

A cura di Giulia Turco

Il Grande Fratello è già al lavoro per la prossima edizione che, com’è stato rivelato, non sarà interamente dedicata ai vip. Al contrario, la produzione ha riaperto i casting a persone comuni, alle quali potrebbero aggiungersi influencer e personaggi dello spettacolo non troppo esposti alle luci della notorietà.

Chi è Annalisa Chirico concorrente del Grande Fratello

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, la prima concorrente con la quale gli autori avrebbero trovato un accordo è Annalisa Chirico. Il gossip è stato ripreso dalla pagina social di ThePipolTv. “GFVip8: Annalisa Chirico vicinissima alla firma per diventare concorrente”. Annalisa Chirico è una giornalista, saggista e opinionista televisiva per diverse trasmissioni come TikiTaka, La Repubblica delle Donne di Chiambretti o Matrix. È la founder CEO di AC Advocacy & Communication srl e scrive per Il Foglio di giustizia, politica e donne. La sua bio recita: “La mentre è la mia chiesa, i tacchi il mio paracadute”. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in passato è stata legata all’ex presidente dell’Enel Chicco Testi. Nel 2018 è stata paparazzata insieme a Luca Cordero di Montezemolo su uno yacht.

I possibili protagonisti e opinionisti del prossimo GF

Tra i nomi che sarebbero stati provinati per la prossima edizione del reality è spuntato anche quello di Shinhaiu Ventura, influencer italo giapponese che su Instagram vanta oltre 240mila follower e che ha mostrato di essere stata contattata dalla produzione per un provino. Per il resto, si vocifera di possibili nuovi volti sulla poltrona da opinionista. Dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, secondo TvBlog e Dagospia potrebbero affiancare Alfonso Signorini in studio Emanuele Filiberto di Savoia, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear.