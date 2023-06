Il GF cerca protagonisti per la prossima edizione: spunta la proposta all’influencer Shinhai Ventura L’influencer italo giapponese Shinhai Ventura è stata contattata dal Grande Fratello: il reality desidera conoscerla prima di formare il cast della nuova edizione Nip. “Stiamo cercando nuove storie da raccontare. Ho notato il tuo profilo sui social e vorrei conoscerti meglio”.

A cura di Gaia Martino

A fine maggio il Grande Fratello attraverso i profili social ufficiali ha annunciato l'apertura dei casting per la nuova edizione. Dopo sette edizioni con il format Vip, condotto prima da Ilary Blasi, poi da Alfonso Signorini, il programma ha deciso di tornare alle origini invitando volti sconosciuti a riempire la casa di Cinecittà. Il reality dovrebbe tornare in onda dal prossimo settembre e il toto nome dei prossimi concorrenti è già partito. Nelle ultime ore un'influencer italo giapponese, Shinhai Ventura, ha condiviso il messaggio che le è stato inviato dal profilo Instagram della trasmissione: "Vorremmo conoscerti meglio".

La proposta a Shinhai Ventura

Shinhai Ventura, influencer italo giapponese e ballerina che su Instagram vanta oltre 240 mila followers, è stata contattata dal Grande Fratello per un provino. "Stiamo cercando nuove storie da raccontare. Ho notato il tuo profilo sui social e vorrei conoscerti meglio. Se sei interessata, scrivici alla mail lasciandoci un tuo recapito telefonico per essere ricontattata", le parole scritte in una chat privata, condivisa tra le stories dalla giovane. Quest'ultima ha poi aggiunto un commento personale, scherzando ha ricordato Man Lo Zhang, concorrente del GF nel 2006: "Ma come non si ricordano? Ho già partecipato tanti anni fa. Chi si ricorda di lei? Mi faceva spaccare".

Anche Niccolò Centioni si candida per il GF

Niccolò Centioni, ricordato come Rudy de I Cesaroni, in un'intervista per Nuovo Tv ha raccontato il suo sogno di entrare a far parte di un reality. L'attore che ha recitato anche alla fiction Il Patriarca accanto al collega Claudio Amendola, ha confessato che ogni anno fa il provino per il GF Vip, così come per l'Isola dei Famosi, "ma non mi hanno ancora preso in considerazione". "Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori" ha continuato. Tra le stories però, nelle ultime ore, ha condiviso l'immagine che lo vede protagonista con la scritta: "Si candida per il GF". L'indizio fa pensare che l'attore potrebbe candidarsi anche per la nuova edizione, il format Nip.