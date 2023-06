“A Elisa Isoardi auguriamo di condurre la prossima edizione”, la benedizione di Bruno Vespa in diretta Nella serata di ieri, a Porta a Porta, salutando tra gli ospiti Elisa Isoardi, il conduttore e giornalista Rai di fatto anticipa il futuro provocando un leggero imbarazzo nella stessa Isoardi.

I palinsesti Rai saranno presentati il prossimo 7 luglio, ma evidentemente Bruno Vespa già deve conoscerli a menadito. Nella serata di ieri, a Porta a Porta, salutando tra gli ospiti Elisa Isoardi, il conduttore e giornalista Rai di fatto anticipa il futuro. "Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life", una frase che la stessa conduttrice coglie con un filo di imbarazzo, dato che ha il sapore di una vera e propria benedizione. Persino Giuseppe Candela, giornalista Fatto e Dagospia, su Twitter osserva: "Ognuno fa quel che gli pare".

Elisa Isoardi in Rai: un ritorno annunciato

Il nome di Elisa Isoardi gravita da tempo nell'ambito dei nuovi palinsesti Rai. Dopo aver lasciato una fascia oraria importante, quella del mezzogiorno in favore del ritorno di Antonella Clerici, la conduttrice piemontese si è ritrovata un po' ai margini ma non del tutto fuori dai progetti di Viale Mazzini. Nella stagione scorsa, infatti, ha condotto il programma "Vorrei dirti che" su Rai2. Ora sembra tutto pronto. In attesa di ufficialità, sembra chairo che Elisa Isoardi e Monica Caradonna saranno le nuove conduttrici di Linea Verde Life, sostituendo Daniela Ferolla, che invece passa a Unomattina, e Marcello Masi, che passerà a Rai3.

Linea Verde Life: la nuova edizione

Linea Verde Life è uno spin-off della serie di successo Linea verde che racconta il territorio italiano, l'agricoltura, la biodiversità, la sostenibilità, l'innovazione e le eccellenze agroalimentari. Proprio con Elisa Isoardi in gioco, che in passato ha già condotto la trasmissione ‘ammiraglia', si dovrebbe puntare maggiormente a sostenibilità, biodiversità e soprattutto cucina sana, portando con sé l'esperienza del suo passaggio a "La prova del cuoco", programma che dopo la sua uscita è stato definitivamente chiuso .