“Chiara Ferragni a Belve”, l’incontro con Francesca Fagnani sulla possibile partecipazione Chiara Ferragni potrebbe essere una delle prossime ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda da fine novembre su Rai 2. A riportarlo è Davide Maggio, che parla di un presunto incontro tra l’influencer e la conduttrice in cui avrebbero discusso della sua partecipazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Chiara Ferragni potrebbe essere una delle prossime ospiti di Belve di Francesca Fagnani. A darne notizia è Davide Maggio sul suo sito ufficiale, che parla di un incontro che sarebbe avvenuto tra la conduttrice e l'influencer nelle scorse settimane. L'obiettivo sarebbe stato quello di discutere della partecipazione alla prossima stagione del noto programma, che da fine novembre andrà in onda su Rai 2 con nuove attese interviste.

Il presunto incontro tra Chiara Ferragni e Francesca Fagnani

Come riportato da Davide Maggio, "Chiara sarebbe tentata dal metterci la faccia, affrontando di petto una situazione mai così delicata e dando una sterzata alla sua comunicazione". Ferragni, ricordiamo, non viene da un periodo idilliaco. Dal Pandoro Gate, alla separazione da Fedez al coinvolgimento nel dissing tra l'ex marito e il rapper Tony Effe, dal quale aveva pubblicamente richiesto di essere tenuta fuori: la partecipazione al programma potrebbe rivelarsi un modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Cosa disse Fedez su Chiara Ferragni a Belve

Nel corso della scorsa edizione del programma, uno degli ospiti di Fagnani fu proprio Fedez, ormai ex marito dell'influencer. Durante l'intervista, il rapper aveva provato a fare chiarezza a proposito del periodo complicato vissuto nel rapporto con Chiara, approfittandone per sgombrare il campo dalle illazioni che maggiormente lo avevano colpito. A partire dallo scandalo pandoro, che sostenne non essere stato alla base della scelta di separarsi:

Molti pensavano che sarei venuto qui a buttare mer*a su mia moglie. Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.